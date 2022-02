Ulga na gaz dla odbiorców wrażliwych. Sprawdź, kto może skorzystać

Domy dziecka, szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki oraz szereg innych społecznie wrażliwych odbiorców może od 29 stycznia br. wystąpić o objęcie ochroną taryfową i skorzystać z niższych cen gazu ziemnego – przypomniało w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Jest to możliwe dzięki zapisom ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych. Do 16 lutego br. do PGNiG Obrót Detaliczny tylko drogą elektroniczną wpłynęło ok. 15 tysięcy oświadczeń od podmiotów uprawnionych do ochrony taryfowej.



Z niższych cen gazu ziemnego mogą korzystać między innymi tacy odbiorcy wrażliwi jak:

– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

– rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione

– centra i kluby integracji społecznej

– warsztaty terapii zajęciowej

– organizacje pozarządowe

– spółdzielnie socjalne

– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– jednostki organizacyjne pomocy społecznej

– noclegownie i ogrzewalnie

– ochotnicze straże pożarne

– placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

– oraz inne podmioty wymienione w Ustawie: https://dziennikustaw.gov.pl.

Co zrobić, żeby skorzystać z niższych cen gazu?

źródło: pgnig, PAP

Jak pisze w komunikacie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, aby skorzystać z niższych cen gazu, uprawnione podmioty zobowiązane są do złożenia oświadczenia.Złożenie wniosku w wyznaczonym terminie pozwoli na uzyskanie ochrony taryfowej w rozliczeniach od 1 stycznia 2022 roku. Złożenie oświadczenia po tym terminie powoduje, że skutek ochrony taryfowej nastąpi dopiero od dnia następującego po złożeniu oświadczenia. Nowi klienci powinni złożyć oświadczenia przed zawarciem umowy ze spółką.To najprostsza oraz – ze względu na trwającą pandemię – najbezpieczniejsza forma składania oświadczeń, które są dostępne dla klientów PGNiG Obrót Detaliczny, za pośrednictwem strony internetowej: https://ebok.pgnig.pl/ochrona-taryfowa.Przeczytaj też: PIE: W lutym rządowe tarcze obniżą inflację o prawie 2 pkt. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na https://coztymgazem.pl – informuje PGNiG.