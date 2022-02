Belgia. Pracodawcy apelują do rządu, by nie wycofywał się z energii jądrowej

Najważniejsze organizacje belgijskich pracodawców wezwały środę rząd premiera Aleksandra De Croo do rezygnacji z planów zamknięcia w 2025 roku elektrowni atomowych. Przedsiębiorcy obawiają się dalszego wzrostu cen energii.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia rząd w Brukseli osiągnął kompromis w sprawie wycofywania się z produkcji energii w elektrowniach jądrowych. Dwie istniejące elektrownie atomowe, które posiadają w sumie siedem reaktorów, mają zostać zastąpione od 2025 roku przez co najmniej dwie elektrownie gazowe.



W środę dziennik „De Tijd” opublikował apel głównych organizacji pracodawców, w tym VOKA i VBO, w którym wzywają one rząd, aby zrezygnował z planów całkowitego zaprzestania produkcji energii nuklearnej.



„Sytuacja w naszym kraju i w Europie zmieniła się do tego stopnia, że nie ma obecnie uzasadnienia wycofywanie się z energii jądrowej w 2025 roku” – czytamy w oświadczeniu. Pracodawcy obawiają się, że ceny energii gwałtownie wzrosną, jeśli zostaną zamknięte elektrownie jądrowe.

