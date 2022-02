Wiosna coraz bliżej. Bocian Maciek już przyleciał [WIDEO]

Bocian Maciek to ptak, który od lat przylatuje po zimowej przerwie jako jeden z pierwszych. Mieszkańcy bydgoskiego osiedla Łęgnowo-Wieś (woj. kujawsko-pomorskie) od lat śledzą jego losy i – jak zawsze – liczą, że to zwiastun szybkiego nadejścia wiosny – informuje TVP3 Bydgoszcz.

Luty to pora, kiedy Maciek pojawia się w Polsce. Zaskarbił sobie sympatię mieszkańców Łęgnowa-Wsi. Od ponad 20 lat prowadzona jest specjalna kronika. Również teraz jego przylot został udokumentowany. – Ustawiał się do zdjęć, bo to jest taki, myślę, bocian celebryta. Dał mi się sfotografować z każdej strony, był na gnieździe, potem przeleciał na słup i też dał się uwiecznić – opowiada mieszkanka osiedla Renata Włazik.



Mieszkańcy marzą, by w przyszłości zamontować tu kamerę, która mogłaby pokazywać losy Maćka i jego rodziny. To pionier wiosennych, a właściwie jeszcze zimowych przylotów. Choć nie chce zdradzić, czy na pewno wrócił z Afryki, czy może spędza zimę gdzieś bliżej? Pewne jest to, że na jego partnerkę i inne bociany, trzeba jeszcze poczekać.





Gdzie przylatują bociany?

źródło: TVP3 Bydgoszcz, „Teleexpress”

– wskazuje Tamara Samsonowicz z Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy.Bogaty wybór pokarmu, stan środowiska, tradycyjne rolnictwo, nieosuszanie łąk – między innymi dzięki temu Polska jest w czołówce państw pod względem liczby par. W 2004 r. było ich ponad 50 tys., teraz jest mniej i wyprzedza nas Hiszpania. Nie zmienia to faktu, że ptaki są dla Polaków wyjątkowe.– To jest nasze dobro narodowe i możemy się szczycić, że bocian sobie upodobał Polskę, znaczy się, że dobrzy ludzie mieszkają w Polsce – mówi mieszkaniec osiedla Łęgnowo-Wieś Marian Włazik.Odwieczne sąsiedztwo bocianów i człowieka utrwaliło się w wiejskiej kulturze. W zapustnych korowodach symbolizuje nadejście wiosny. A w takich miejscach jak Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej bocian ciągle zajmuje czołowe miejsce. –, lubimy słuchać klekotu bociana, wróży to szczęście domostwu – opowiada dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy Ewa Krupa.O bocianach wiadomo wiele, ale nie udało się potwierdzić teorii o tym, że przynoszą dzieci. Pewnym można być tylko jednego – kiedy są bociany, wkrótce pojawi się i wiosna.