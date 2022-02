Ekstremalnie silne wichury nad Polską. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?

Przed silnymi wiatrami w całym kraju ostrzegło w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najtrudniejsza sytuacja jest w zachodnich województwach, gdzie w porywach wiatr będzie osiągał prędkość 120 km na godzinę. Tak silny wiatr może wyrywać drzewa i uszkodzić budynki. IMGW informuje, że aktualnie największe porywy wiatru, powyżej 100 km/godz., występują w górach.

Do odbiorców na terenie całej Polski został wysłany SMS z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. „Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz” – ostrzegło RCB w komunikatach.



Alerty trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia o silnym wietrze wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na zachodzie kraju wiać zaczęło już po godz. 17. Prognozowano, że wichura w porywach może osiągać 120 km/h.





Najbardziej zagrożone województwa

❗❗Uwaga Alert RCB – silny wiatr ❗❗



SMS z ostrzeżeniem został wysłany do odbiorców na terenie całej Polski.



"Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz." pic.twitter.com/wr7sVDTNY4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) February 16, 2022

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla województw:(od 17 do 1 w nocy w czwartek),(od północy do 16),(od 1 w nocy do 16 w czwartek),bez wschodnich powiatów(od 3 do 17 w czwartek).

Gdzie ostrzeżenia II stopnia?

#wieszwiecej Polub nas

Niebezpiecznie w całym kraju

#IMGWlive 18:15

��Aktualnie największe porywy wiatru powyżej 100km/h występują w górach.

▶Poza górami w wielu miejscach porywy przekraczają 60km/h (17m/s).

Wiatr z kierunków południowych. #IMGW pic.twitter.com/TfweonyVSa — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 16, 2022

W centralnej Polsce, od Bałtyku po Tatry, ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. Wostrzeżenie będzie aktualne od 21 do 2 w nocy, w– od 23 przez całą dobę, w– od 3 w nocy w czwartek do końca dnia, w– od 5 nad ranem w czwartek do 2 w nocy w piątek, – w– od 4 nad ranem do 18 w czwartek.Od 3 nocy w czwartek ostrzeżenie będzie obowiązywało w, a w– od godz. 2 w nocy do wieczora w czwartek.W pozostałych regionach Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. IMGW zapowiada, że w woj. lubelskim oraz w części powiatów woj. mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego w czwartek od rana do wieczora wiać może w porywach do 90 km/h, a w ciągu dnia możliwe są burze.Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski ostrzegł, że w całym kraju będzie niebezpiecznie. Wyjaśnił, że porywy wiatru, które przekraczają 90 kilometrów na godzinę, powodują zagrożenia dla zdrowia i życia. Dodał, że tak silny wiatr może wyrywać drzewa i uszkodzić budynki.– Można powiedzieć, że jest to wiatr niszczycielski – podkreślił. Wiatr osłabnie w nocy z czwartku na piątek.

Burze i opady

źródło: PAP, IAR

Rzecznik dodał, że IMGW, oprócz silnego wiatru, prognozuje przechodzący front chłodny, na którym będą występowały burze. – Będą o tyle niebezpieczne, że liczba wyładowań będzie bardzo dużą, wiatr będzie zmieniał gwałtownie swój kierunek, więc ta porywistość będzie jeszcze większa – zaznaczył.Burzom mają towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz krupa śnieżna.