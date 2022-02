Były sekretarz francuskiej Rady Konstytucyjnej: TSUE bezprawnie atakuje państwa narodowe

UE implicite domaga się od Polski rozwiązania Trybunału Konstytucyjnego. Pojęcie rządów prawa stało się koniem trojańskim wszystkich tych, którzy w instytucjach europejskich sprzeciwiają się prawu państwowemu. Odgrywa teraz strategiczną rolę w bezprawnej legitymizacji ataków na suwerenność narodową Polski i Węgier – stwierdził były sekretarz generalny francuskiej Rady Konstytucyjnej w latach 1997-2000, członek Rady Naukowej Fundacji Res Publica Jean-Eric Schoettl, komentując działania TSUE.

„Powołanie się na praworządność odgrywa obecnie strategiczną rolę w legitymizacji ataków instytucji europejskich na suwerenność narodową. Pojęcie rządów prawa, wspomniane, ale nie zdefiniowane w traktatach europejskich, umożliwia organom Unii, prowadzonym przez grupy aktywistów, sporządzenie niepisanego traktatu bis – stwierdza Schoettl w publikacji Fundacji Res Publica.



„Organy UE nie mają kompetencji do ograniczania suwerenności narodowych poza postanowieniami traktatów, ponieważ zwiększałoby to kompetencje UE, która ma jedynie kompetencje atrybucyjne” – podkreśla Schoettl.



„W szczególności art. 2 TUE w żaden sposób nie precyzuje, co należy rozumieć przez termin praworządność. Można interpretować go jako zgodne z historyczną specyfiką wartości każdego państwa jak: powszechne prawo wyborcze czy wolność słowa. Ale organy Unii umieszczają w tym pojęciu rządów prawa prawie wszystko, czego chcą: standard organizacji sądownictwa, ewolucję obyczajów, prerogatywy mniejszości itd.” – wylicza Schoettl.



„Decyzje TSUE (…) i jej mechanizmy opierają się na odcieleśnionych zasadach (czysta i doskonała konkurencja, nienaganność budżetowa, zniesienie granic, rządy prawa), a nie na solidarności cywilizacyjnej i pragmatycznej zbieżności interesów narodowych. Funkcjonują w sposób coraz bardziej abstrakcyjny, coraz bardziej oderwany od dążeń ludu, coraz bardziej poddany działaniom wojujących lobby, coraz bardziej zapominający o fundamentalnej zasadzie zapisanej w art. 4 TUE, zgodnie z którą Unia szanuje tożsamość narodową państw członkowskich, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi” – podkreśla sekretarz generalny francuskiej Rady Konstytucyjnej.

„Rezolucje Parlamentu Europejskiego leżące u podstaw procedur TSUE wobec Polski i Węgier odzwierciedlają wypaczenie pojęcia praworządności stosowanego przez dominującą w instytucjach europejskich ideologię” – uważa Schoettl.



„Nie mają one zatem nic wspólnego z właściwą realizacją europejskiego planu naprawy po COVID-19, ani z właściwym wykorzystaniem funduszy europejskich lub zapobieganiem i karaniem za ich sprzeniewierzenie. Od obrony „interesów finansowych Unii” przechodzimy do wielokulturowego katechizmu o prawach migrantów i osób LGBT promowanych przez aktywistów i instytucje UE” – zauważa konstytucjonalista.



„Zgodnie z ogólnym orzeczeniem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego narody Europy nie wyraziły zgody na zastosowanie aktu UE (w tym orzeczenia TSUE) żądającego kontroli lub sankcji wobec państwa członkowskiego poza obszar kompetencji Unii określonych w Traktatach” – przypomina Schoettl.



„Stanowisko polskiego rządu przypomina stanowisko wyrażane przy różnych okazjach przez francuskie sądy najwyższe. Wtargnięcie organów UE do polskiego sądownictwa można podwójnie krytykować: w odniesieniu do relacji prawa krajowego i prawa europejskiego, a także z punktu widzenia relacji między państwami członkowskimi” – podsumowuje konstytucjonalista.



„O ile reguły i zasady (w tym zasada nadrzędności prawa unijnego) obowiązują wszystkich w obszarach regulowanych przez prawo unijne, o tyle weryfikacja przestrzegania wartości musi odbywać się wyłącznie w zakresie objętym prawem Unii (a nie we wszystkich sprawach) oraz z myślą o poszanowaniu kultur narodowych, historii i wrażliwości” – wskazuje konstytucjonalista.



„Polska wiedziała, czego się spodziewać wchodząc do Unii – słyszymy. Czy podpisując traktaty, Polska nie miała ich przed oczami? Oczywiście, ale traktaty nie zawierały niczego w kwestii statusu sędziów ani w kwestiach społecznych (aborcja, małżeństwa osób tej samej płci)” – podkreśla Schoettl.





Standardy wymyślone przez UE we Francji

źródło: pap

B. sekretarz generalny Rady Konstytucyjnej przypomina, że: „we Francji ani Rada Konstytucyjna (nominowana przez prezydenta, po ewentualnym weto parlamentarnym), ani Rada Stanu (nominacje z zewnątrz podlegające prezydentowi) nie odpowiadają standardowi wymyślonemu przez UE, który stawia na pierwszym miejscu korporacjonizm i nie jest koniecznym następstwem zasady niezawisłości sędziów”.„Istnieją podwójne standardy.i których polityka (w dziedzinie migracji, edukacji, wymiaru sprawiedliwości czy społeczeństwa) nie podoba się myśleniu w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu” – uważa Schoettl.„Szantaż finansowy stosowany wobec Polski i Węgier jest moralnie niegodny, szkodzi dobremu porozumieniu między narodami europejskimi (co powinno pozostać głównym celem traktatów) i jest sprzeczny z prawem UE” – podsumowuje konstytucjonalista.