Szef komisji ds. Sił Zbrojnych USA podziękował Polsce za przywództwo w regionie

Kwestia bezpieczeństwa na wschodniej granicy NATO była głównym tematem spotkania przewodniczącego sejmowej komisji obrony Michała Jacha z szefem Komisji do spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA Adamem Smithem. Kongresmen podziękował za przywództwo, które, jak mówił, Polska wykazała w czasie kryzysu zarówno na Białorusi, jak i na Ukrainie.

– Niepokojące jest to, że mimo deklaracji rosyjskich o deeskalacji, nie ma żadnych potwierdzeń, które by wskazywały na to, że wojska rosyjskie...