Pijany chirurg na dyżurze. Miał 1,5 promila [WIDEO]

Pijany lekarz w goleniowskim szpitalu. O tym, że dyżurujący w placówce chirurg jest „pod wpływem”, policję zawiadomiła rodzina jednego z pacjentów. Nieoficjalnie wiadomo, że lekarz miał we krwi 1,5 promila alkoholu – informuje TVP3 Szczecin.

Do incydentu doszło 14 lutego. Późnym wieczorem policję o sprawie poinformowała rodzina pacjenta, która wyczuła od lekarza zapach alkoholu i zwróciła uwagę na jego dziwne zachowanie.



– Policjanci po przybyciu na miejsce potwierdzili: faktycznie lekarz był w stanie nietrzeźwości. Na obecną chwilę w Komendzie Powiatowej Policji w Goleniowie prowadzone jest postępowanie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Goleniowie – poinformowała mł. aspirant Anna Dygas z goleniowskiej policji.



Policja nie zdradza, ile promili we krwi miał lekarz. Według nieoficjalnych informacji było to 1,5 promila.

