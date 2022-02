Kaczyński: Straty poniesione przy wdrażaniu Polskiego Ładu zostaną wyrównane [WIDEO]

W ciągu najwyżej dwóch, trzech miesięcy straty, jakie zostały poniesione przy wprowadzeniu Polskiego Ładu, zostaną wyrównane - zapowiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia 24 wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Podkreślił, że resort finansów jest nadzorowany przez „człowieka, który się na tym świetnie zna, czyli samego premiera”.

W środę wicepremier i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla Polskiego Radia 24. Mówił m.in. o wprowadzeniu w życie Polskiego Ładu.



– Tak, zaczęło się nie najlepiej, jeśli idzie o podatki. To trzeba naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono bardzo fundamentalne błędy. Przy czym błędem fundamentalnym było to, że powierzono przygotowanie systemu ludziom, którzy – jak mi się wydaje – byli całkowicie niezainteresowani tym, aby przedsięwzięcie się udało – powiedział Jarosław Kaczyński.



Dodał, że nie ma na myśli wiceministrów, którzy nadzorowali całe przedsięwzięcie. – Mówię o tych, którzy to realnie przygotowywali, bo przecież to jest realnie przygotowywane przez departamenty, przez ludzi, którzy pełnią merytorycznie, ważne funkcje; w tym wypadku w Ministerstwie Finansów. Bo błędy są takie, że część wynikała z braku wiedzy, z pomyłki, ale część jest tak oczywista, że wydaje się, że była tu i kwestia nie najlepszej woli – powiedział prezes PiS.

Kto na czele resortu finansów?

Jarosława Kaczyńskiego zapytano również o to, kiedy osoby zatrudnione w sferze budżetowej będą pewne tego, „jakie pieniądze dostaną na koniec miesiąca”. – Nie chcę być nadmiernie odważny, bo to bardzo skomplikowana sprawa, ale sądzę, że to kwestia co najwyżej dwóch, trzech miesięcy i wszystkie straty, które wiele osób poniosło, zostaną wyrównane – zapewnił Kaczyński.”. – Ale nie jest to jeszcze w tej chwili rozstrzygnięte – podkreślił Kaczyński.7 lutego do dymisji podał się dotychczasowy szef resortu, min. Tadeusz Kościński. Prezes PiS zaznaczył, że były kandydatury na to stanowisko. – Tu chodzi o osoby, które mają i spełniają świetnie inne zadania i wolały pozostać w miejscach, gdzie są. Jestem przekonany, że nie była to ucieczka od odpowiedzialności – zaznaczył.

„Musimy mieć elektrownie atomowe”

W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 Jarosław Kaczyński był też pytany o wizytę wicepremiera Jacka Sasina w USA i możliwość budowy w Polsce elektrowni atomowych. Jak powiedział, chodzi tu o „kilka reaktorów atomowych, które mają wspierać KGHM, czyli bardzo dużą i ważną firmę”.W poniedziałek w Waszyngtonie KGHM podpisał z NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. Zawarty przez firmy kontrakt przewiduje opracowanie i wybudowanie elektrowni atomowej zawierającej co najmniej 6 małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR o łącznej mocy 462 MWe, z opcją aż do 12., gdyż w Polsce nie ma takiego nasłonecznienia ani wiatrów, by tylko na nich mogła polegać energetyka”. – Musimy mieć elektrownie atomowe. (...) Zajmuje się tym Orlen – podkreślił.Zdaniem lidera PiS, choć polityka energetyczna UE jest „nieporozumieniem”, to Polska nie kwestionuje jej celu ostatecznego, czyli osiągnięcia neutralności energetycznej. – Pytanie, w jaki sposób i kiedy, bo my pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale podstawową droga w tym kierunku jest właśnie rozbudowa energetyki atomowej, bo w Polsce tylko ona może zapewnić pewną, czystą energię – ocenił.