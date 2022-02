Dziś „rogaty księżyc”. Pozwala przewidzieć pogodę

„Rogaty księżyc”, „śnieżny księżyc” – tak określa się lutową pełnię księżyca. Zjawisko będzie można zaobserwować w środę 16 lutego. Wiemy, o której godzinie najlepiej patrzeć w niebo.

Na niebie „śnieżny księżyc” najlepiej widoczny będzie około godziny 17.59. Jeśli dopisze pogoda, a niebo będzie bezchmurne, to widoczny będzie on gołym okiem z każdego miejsca w Polsce. Księżyc będzie można obserwować przez całą noc, a także w czwartkowy wieczór. Pełnia potrwa bowiem mniej więcej do północy z czwartku na piątek.



Skąd wzięła się nazwa „śnieżny księżyc” na określenie drugiej pełni w roku? Została zaczerpnięta z tradycji anglosaskiej, gdzie luty zwykle był bardzo zimnym miesiącem, w którym padało wyjątkowo dużo śniegu. Inne nazwy tego księżyca to „rogaty”, „przyspieszający” lub „dziki”.



Nasi przodkowie prognozowali pogodę na podstawie lutowej pełni. Jeżeli towarzyszyła jej niska temperatura, oznaczało to wiosenne burze, z kolei mieniący się śnieg zwiastował ładną i łagodną wiosnę.

#wieszwiecej Polub nas