„Nie ma zgody na ustępstwa”. Błaszczak po spotkaniu ministrów obrony NATO

– Niepokojące jest to, że mimo deklaracji rosyjskich o deeskalacji, nie ma żadnych potwierdzeń, które by wskazywały na to, że wojska rosyjskie wycofują się – powiedział minister Błaszczak w Brukseli. Trwa dwudniowe spotkanie ministrów obrony NATO.

Szef MON Mariusz Błaszczak bierze w środę i w czwartek udział w dwudniowym spotkaniu ministrów obrony państw NATO pod przewodnictwem sekretarza generalnego Sojuszu Jensa Stoltenberga w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Jest ono poświęcone sytuacji w Europie Wschodniej, w tym działaniom Rosji na granicy z NATO.



– Chcę bardzo mocno podkreślić, że to, co dotyczy bezpieczeństwa – prognozy, ale także oceny dotyczące zagrożeń są podzielane przez wszystkie państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Niepokojące jest to, że mimo deklaracji rosyjskich o deeskalacji, nie ma żadnych potwierdzeń, które by wskazywały na to że wojska rosyjskie wycofują się. Ważna jest jedność państw NATO, solidarność z Ukrainą, ważne jest to wszystko, co Polska od wielu lat powtarza, że nie ma zgody na ustępstwa wobec agresywnej polityki rosyjskiej, bo takie ustępstwa tylko rozzuchwalają agresora – wskazał Błaszczak.



– Więc silna deklaracja jedności, silna deklaracja solidarności wobec Ukrainy, gotowość do tego, by zwiększyć zaangażowanie na wschodniej flance NATO, oczywiście w miarę rozwoju sytuacji. To jest przesłanie, które zostało podzielone przez wszystkich uczestników dzisiejszego posiedzenia, została przyjęta wspólna deklaracja i dokumenty, które stanowią istotny wkład w to, co wydarzy się podczas szczytu NATO w Madrycie już w połowie tego roku – dodał Błaszczak.