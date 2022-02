Morawiecki o jedności Zjednoczonej Prawicy. Premier mówi, co „byłoby błędem”

Nie dziwię się poruszeniu Zbigniewa Ziobry, bo wyrok TSUE dotyczy obszaru, który szef Ministerstwa Sprawiedliwości próbuje reformować – stwierdził w środę premier Mateusz Morawiecki, komentując wcześniejszą wypowiedź ministra. – Fundamentalnym błędem na pewno byłoby to, gdyby taki wyrok (...) doprowadził do tego, żeby narosły jakieś niesnaski, nieporozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył szef rządu.

Trybunału Sprawiedliwości UE oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. Jak swoją decyzję uzasadniło TSUE? O tym pisaliśmy TUTAJ.



Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro komentując ten wyrok ocenił, że jest on dowodem na „bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego”. Dodał, że wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości jest też potwierdzeniem obaw formułowanych przez Solidarną Polskę.



Szef rządu pytany o słowa szefa MS stwierdził, że nie dziwi się poruszeniu Ziobry, gdyż ten wyrok, podobnie jak wiele innych dotyczy obszaru, który szef MS próbuje reformować.



– Po drugie warto stwierdzić, że fundamentalnym błędem na pewno byłoby to, gdyby taki wyrok - jeden z resztą z wielu, które dotyczyły szerokorozumianej materii wymiaru sprawiedliwości doprowadził do tego, żeby narosły jakieś niesnaski, nieporozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy – zaznaczył premier Morawiecki.



Ocenił jednocześnie, że jedność Zjednoczonej Prawicy jest wielką wartością. – Byłoby rzeczywiście błędem, gdyby ta jedność została naruszona – dodał.



– We mnie nie ma jakichś niepotrzebnych emocji związanych, czy z tym wyrokiem, czy z innymi, ponieważ Unia Europejska jest bardzo skomplikowaną strukturą instytucjonalną, architekturą różnych procedur, budżetów i staramy się w niej poruszać najlepiej jak potrafimy, jednocześnie reformując państwo – mówił szef rządu.

źródło: pap

Mateusz Morawiecki podkreślił też, że warto dbać o jedność Zjednoczonej Prawicy i nie dać się ponosić emocjom oraz „budować naszą siłę na przyszłość poprzez realne działania”.Szef rządu dopytywany, czy Solidarna Polska powinna pozostać w rządzie, odpowiedział: „Oczywiście, że powinni zostać w rządzie”. – Zjednoczona Prawica, to ugrupowanie wielkiego namiotu – dodał.