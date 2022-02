J. Kaczyński o sytuacji w ZP: Jestem optymistą, to określenie Z. Ziobry jest trochę przesadne

Jestem optymistą co do wyniku ostatecznego tej sytuacji. To zdarzenie może być przedmiotem dyskusji wewnątrz rządu. Jestem zawiedziony, że takie deklaracje padają publicznie; to naszej wspólnej sprawie nie służy – powiedział lider PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do komentarza Zbigniewa Ziobro ws. decyzji TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.



Minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, komentując ten wyrok, stwierdził, że jest on dowodem na „bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Morawieckiego”. Dodał, że wyrok w sprawie mechanizmu warunkowości jest też potwierdzeniem obaw formułowanych przez Solidarną Polskę.



- To określenie min. Ziobry jest trochę przesadne. Trwa w UE pewien proces, ale jest to jednak proces, a nie moment decydujący. To, że ta skarga zostanie odrzucona było dla nas oczywiste. Mamy do czynienia z napięciem dotyczącym dalszego wsparcia ze strony UE dla Polski. Chcemy korzystać z tego, z czego mogły korzystać inne państwa – powiedział Jarosław Kaczyński.

– Z drugiej strony jest próba wykorzystania tej sytuacji wobec państw gospodarczo nieco jeszcze w tej chwili odstających od zachodniej części UE, żeby je postawić wobec takiego wyboru, który w żadnym wypadku nie powinien mieć miejsca i który jest w oczywisty sposób sprzeczny z traktatami – kontynuował szef PiS. Ocenił, że środowa decyzja TSUE jest jednym z wydarzeń na drodze, którą w tej chwili idzie Polska.



Wicepremier przyznał, że „to zdarzenie może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnątrz naszej koalicji, rządu, ale jestem zawiedzony tym, że takie oświadczenia padają publicznie”. Jak dodał, to nie służy „naszej wspólnej sprawie, a tą wspólną sprawą jest między innymi utrzymanie naszej suwerenności”. – Oczywiście to sprawa superważna, ale mamy także te i inne. Dlatego troszkę się dziwię panu ministrowi, ale cóż, takie rzeczy się w polityce zdarzają, nie tylko u nas, we wszystkich państwach – powiedział szef PiS.

– Trzeba nad tym przejść do porządku dziennego i po prostu iść dalej. Ale oczywiście nie przechodzimy do porządku dziennego nad samą sprawą, sprawą obrony polskiej suwerenności – zaznaczył Kaczyński.

Projekty dotyczące sądów

Kaczyński był też pytany o złożone w Sejmie projekty dotyczące sądów. Na początku lutego prezydent Andrzej Duda skierował do laski marszałkowskiej swój projekt noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, który dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. W ubiegłym tygodniu do Sejmu trafił również projekt klubu PiS ws. odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.Prezes PiS zapytany, czy projekt prezydencki był dla niego zaskoczeniem, odparł: „Przyznaję, że nie wiedziałem o tym, że jest przygotowywany. Natomiast doskonale wiedziałem, że jest przygotowywany i właściwie gotowy inny projekt, który ma jakieś związki z rozmowami prowadzonymi w Brukseli”. – Ale to nie jest nic groźnego. Te dwa projekty można ze sobą połączyć w jeden – powiedział Kaczyński.– Natomiast, czy przyniesie to to, na co pan prezydent kładł szczególny nacisk - czyli właśnie to porozumienie ws. Krajowego Planu Odbudowy - tego nie wiem, bo ta sprawa jest dziś dużo bardziej skomplikowana – ocenił polityk.Pytany przez dziennikarza o głosy mówiące o tym, że sprawa Izby Dyscyplinarnej i inne sprawy związane z zarzutami wobec Polski ws. praworządności „to pretekst do zmiany rządu w Polsce”, Kaczyński odparł: – Obawiam się, że mają rację ci, którzy właśnie tak twierdzą. – Ale niezależnie od tego pewna gra się toczy i warto ją prowadzić – dodał wicepremier.– Jestem zdecydowanie za tym, by ją prowadzić. Wiem oczywiście, znam jej szczegóły, tylko że nawet na tym wstępnym poziomie nie jestem wcale pewien, czy to przyniesie efekty. Bo ta zmiana rządu też nie jest celem sama w sobie – powiedział Kaczyński. Jak ocenił, celem jest „centralizacja” UE, „te bardzo daleko posunięte plany dla przyszłości Europy niesłychanie wręcz groźne”. – Takie, które muszą się skończyć jakimś bardzo ciężkim starciem, a gdyby się udały, to muszą się skończyć jakąś bardzo daleko idącą degradacją tego wszystkiego, co tworzy potężną i w istocie dominującą dziś w świecie kulturę współczesności – kontynuował.– Bardzo mi zależy na tym, by to się wszystko nie udało i aby się udały inne plany, które my też mamy, i to nie sami, tylko z innymi, plany odbudowy tej jednoczącej się Europy, która była oparta o historycznie najważniejsze dla Europy wartości, które leżały też u podstaw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej – powiedział wicepremier.