Minister z Węgier miażdży TSUE: Ochronimy dzieci przed propagandą seksualną

– Oddalenie przez TSUE skargi wniesionej przez Węgry i Polskę w związku z tzw. mechanizmem warunkowości jest dowodem tego, że Bruksela nadużywa swej władzy – oceniła minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga. W jej opinii decyzja sędziów z Luksemburga jest działaniem politycznym sprzyjającym politykom, którzy sterują obecnie Unią Europejską.

– Środowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE to decyzja polityczna związana z węgierską ustawą o ochronie dzieci, ale spór ten zamknie referendum na Węgrzech w tej sprawie – oceniła minister sprawiedliwości Węgier Judit Varga na konferencji prasowej.



– Widzimy, że w sporze o ochronę dzieci także TSUE włączył się też jako aktor polityczny. Wyrok ten jest bowiem kolejnym aktem wywierania presji z powodu węgierskiej ustawy o ochronie dzieci – oznajmiła Varga.



Zobacz także -> Rzecznik generalny TSUE o sprawie mechanizmu warunkowości



W ustawie przyjętej 15 czerwca 2021 roku zapisano, że szkolne zajęcia podejmujące kwestie seksualności nie mogą propagować zmiany płci ani homoseksualizmu. Takie zajęcia poza pedagogami szkolnymi będą mogły prowadzić tylko osoby i organizacje występujące w oficjalnym, aktualizowanym rejestrze.



Ponadto państwo ma chronić prawo dziecka do zachowania tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia. W ustawie zakazano też udostępniania osobom poniżej 18. roku życia treści pornograficznych, a także popularyzujących zmianę płci zapisanej w chwili urodzenia, jak również homoseksualizm.



Ustawa zaostrzyła ponadto kary przewidziane w kodeksie karnym za niektóre przestępstwa związane z pornografią dziecięcą nawet do 20 lat pozbawienia wolności; przewiduje stworzenie ewidencji osób, które dopuściły się pedofilii.

#wieszwiecej Polub nas

Węgrzy czekają na referendum

Minister Varga na środowej konferencji powiedziała, że rząd węgierski dostał list z Brukseli, w którym napisano, żeo ochronie dzieci, choć kwestia ta należy do kompetencji narodowych.

– Dlatego rząd węgierski zdecydował, że tę kwestię podda pod referendum. Nich Węgrzy zdecydują. Cztery lata temu była podobna sytuacja w sprawie migracji. Także wtedy referendum, a potem wybory parlamentarne ostatecznie zamknęły spór. Teraz też tak będzie, bo decyzję Węgrów muszą respektować także brukselscy biurokraci – powiedziała.



Zobacz także -> TSUE oddala skargę Polski. Kaleta: Wyłączenie jednomyślności



Referendum ws. ustawy odbędzie się na Węgrzech 3 kwietnia wraz z wyborami parlamentarnymi.



Minister przypomniała, że kiedy Węgry w 2015 r. postanowiły zbudować na swojej granicy ogrodzenie, też były obiektem ataku.



– Ale to węgierskie rozwiązanie okazało się w długiej perspektywie dobrym rozwiązaniem, które dziś wielu już stosuje. Teraz też uważamy, że nasze dzieci musimy obronić przed jakąkolwiek propagandą seksualną, właśnie dlatego trzeba respektować decyzję Węgrów. To ustawa o ochronie o dzieci, a nie praworządność jest problemem – podkreśliła.