Poruszające słowa Polaków w ukraińskim parlamencie. Politycy wstali z miejsc [WIDEO]

Na sesji parlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy pojawiła się delegacja polskich parlamentarzystów. – Wybraliśmy ten dzień, żeby dzisiaj przyjechać, bo wywiady sojuszniczych państw informowały nas, że dziś w nocy nastąpi rosyjska agresja. Postanowiliśmy więc tu przyjechać właśnie w tym dniu. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy razem z wami – powiedział wicemarszałek Sejmu RP Ryszard Terlecki, co spotkało się z aplauzem zebranych.

W środę w Kijowie wylądowała polska misja parlamentarna, której przewodniczy wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.



Gdy polscy politycy z różnych ugrupowań pojawili się na sali plenarnej, otrzymali głośne brawa. Zapewnili Ukraińców o wsparciu z Polski i naszej solidarności wobec potencjalnej rosyjskiej agresji.



Na sesji parlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy Ryszard Terlecki nawiązał do ostatnich doniesień ws. wojny. „Rosja ma dokonać inwazji na Ukrainę za pomocą potężnego uderzenia rakietowego i przy użyciu 200 tys. żołnierzy w nocy z wtorku na środę” – donosił we wtorek powołując się na amerykański wywiad brytyjski „The Sun”.



– Wybraliśmy ten dzień, żeby dzisiaj przyjechać, bo wywiady sojuszniczych państw informowały nas, że dziś w nocy nastąpi rosyjska agresja. Postanowiliśmy więc tu przyjechać właśnie w tym dniu. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy razem z wami – powiedział w środę w Kijowie Ryszard Terlecki. Zaznaczył, że nie wyobraża sobie przyszłości i demokratycznej Europy bez wolnej Ukrainy.



Ukraińscy politycy kilkukrotnie dziękowali polskiej delegacji głośnymi brawami.



Wraz z wicemarszałkiem Sejmu Ryszardem Terleckim do Kijowa udali się też posłowie: Teresa Pamuła, Wiesław Krajewski, Krzysztof Lipiec, Waldemar Andzel, Tomasz Lenz, Michał Szczerba, Robert Tyszkiewicz, Paweł Bejda i Marek Rutka.

Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie w @ua_parliament. Jesteśmy tu wśród przyjaciół. Okazujemy solidarność, ale też wspieramy bezpieczną i europejską przyszłość Ukrainy we wszystkich miedzynarodowych formatach. Presja ma sens! #StandWithUkraine #UkraineWillResist �������� pic.twitter.com/DbR0ARwvRT — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) February 16, 2022

źródło: Portal tvp.info

Wicemarszałek Sejmu, który przybył do Kijowa w środę, przypomniał, że tydzień temu polski Sejm i Senat przyjęły uchwały, „w których apelujemy do wszystkich organizacji międzynarodowych, ale szczególnie do Unii Europejskiej, do Paktu Północnoatlantyckiego o to, żeby stanowczo sprzeciwiały się sowieckim zakusom wobec Ukrainy”.– I będziemy zawsze tak właśnie postępować. Będziemy wzywać Europę i świat do solidarności z Ukrainą – zaznaczył Terlecki.Na końcu przemówienia polski polityk pokazał znak zwycięstwa, dwa palce tworzące literę „V”.