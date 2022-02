Sasin i Grodzki w USA. Poseł PO: Znaczenie tych wizyt jest porównywalne [WIDEO]

W jednym czasie zbiegły się dwie wizyty przedstawicieli polskich władz w USA. Z jednej z nich wicepremier Jacek Sasin „przywiózł” do Polski umowę na sześć małych reaktorów atomowych. Druga wizyta była nie mniej komentowana: wyjazd Tomasza Grodzkiego i senatorów KO do Miami na polonijny kongres, czym marszałek Senatu – opisywały media – rozwścieczył Donalda Tuska. Wydarzenia komentował na antenie TVP Info poseł Tadeusz Aziewicz z PO oceniając, że „znaczenie tych wizyt jest porównywalne”.

W poniedziałek w obecności wicepremiera Jacka Sasina koncern KGHM Polska Miedź podpisał porozumienie z amerykańską firmą NuScale w sprawie budowy małych reaktorów jądrowych w Polsce.





Sasin i atom w Polsce

Grodzki i furia Tuska

Jacek Sasin we wtorkowym programie „Gość Wiadomości” wskazywał, że, czyli – jak ujął – „w dającej się już bardzo jasno określić perspektywie siedmiu lat”.– To jest rzeczywiście przełom, bo jest to konkretna umowa na konkretne reaktory z konkretną firmą podpisana na technologię, która jest już znana i jest certyfikowana – podkreślał wicepremier.Będąc w Nowym Jorku rozmawiał również z zarządem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Tematem spotkania był stan polskiej gospodarki, współpraca między giełdami Polski i Stanów Zjednoczonych oraz sytuacja na Ukrainie.

Dużo emocji wzbudziła także wizyta marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego do Miami w południowo-wschodniej Florydzie. Nie do końca wiadomo, co załatwił w czasie spotkań senatorów KO z amerykańską Polonią.



Pewne jest natomiast, że Grodzki zezłościł lidera PO i „Donald Tusk wpadł w furię”. Wojna rosyjsko-ukraińska wisi w powietrzu, dlatego, kiedy szef PO dowiedział się, że marszałek Senatu z grupą senatorów PO pojechali do Miami, wpadł w szał – opisywała Interia.





Poseł PO: Porównywalne wydarzenia

– Technologia SMR jest w Polsce potrzebna. Jeśli rzeczywiście zostanie w Polsce zaimplementowana, to dobrze – nie robiłbym afery większej ani z jednego, ani drugiego wydarzenia – komentował w TVP Info poseł PO Tadeusz Aziewicz. Dopytywany, czy oba wydarzenia są więc jego zdaniem równie ważne, stwierdził, że są „porównywalne”.