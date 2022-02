Tusk „ostatecznie” pozbędzie się Schetyny. Nie chce go w Sejmie, ale…

Politycy Platformy Obywatelskiej oceniają, że Grzegorz Schetyna liczył na pojednanie z szefem partii, ale „Donald jest pamiętliwy”. Tusk miał się też dowiedzieć, że rozżalony brakiem pojednania Schetyna chciał coś budować na boku. – Tusk postanowił zakończyć ostatecznie kwestię Schetyny – twierdzi w rozmowie z „Wprost” dolnośląski polityk Platformy.

Relacje Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny od lat nie były najlepsze. Po długiej nieobecności lidera PO w Polsce Schetyna liczył jednak, że topór wojenny zostanie zakopany.



– Grzegorz wykazał się dużą naiwnością sądząc, że Tusk po powrocie będzie chciał się z nim dzielić władzą. Donald jest pamiętliwy – przekonuje w rozmowie z tygodnikiem jeden z działaczy.



Zobacz także: Schetyna o Tusku: Zawsze tak przekazywano pałeczkę



Informatorzy „Wprost” twierdzą, że Donald Tusk nie chce już widzieć Schetyny na listach do Sejmu i Senatu, więc rozważa odesłanie go do Brukseli poprzez wystawienie w wyborach do PE.



Podczas niedawnej rozmowy z liderem dolnośląskiej PO szef partii miał się skupiać głównie na krytykowaniu Schetyny.



Zobacz także: Polityk KO ostro o Tusku. Cytuje gorzkie słowa Schetyny



Jak czytamy, Tusk dowiedział się również o rzekomym spotkaniu partyjnego „kolegi” z Szymonem Hołownią (szefem Polski 2050). Zdaniem Tuska może to być kolejny sygnał, że Schetyna wciąż ma duże aspiracje polityczne, a na to w Platformie nie ma miejsca.