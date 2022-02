Szef MSZ w „Nowej Gaziecie”: Próba powrotu do „koncertu mocarstw” to anachronizm

Próba powrotu do koncepcji w rodzaju „równowagi sił” czy „koncertu mocarstw” jest dziś największym anachronizmem; Europa doświadczyła tragicznych skutków ładu tworzonego przez imperia z myślą o imperiach – powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau „Nowej Gaziecie”. W wywiadzie pojawia się m.in. wątek „trudnych stosunków” z władzami Rosji, ale też odpowiedzi NATO na zagrożenia ze strony Moskwy.

Obszerna rozmowa ukazała się na stronie internetowej gazety we wtorek wieczorem; tego dnia Rau złożył wizytę w Moskwie, gdzie spotkał się z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.





Relacje polsko-rosyjskie po spotkaniu szefów MSZ

Pytany o relacje Polska-Rosja minister podkreślił, że „trudne stosunki z władzami rosyjskimi” nie powinny odbijać się na społeczeństwie rosyjskim. „Jesteśmy otwarci na Rosjan, którzy chcą poznawać nasz kraj, nauczyć się języka i podróżować” – zapewnił.Wskazał na dziesiątki tysięcy odwiedzin naszego kraju przez Rosjan, głównie przez mieszkańców sąsiadującego z Polską obwodu kaliningradzkiego.„Nawet niechętne nam rosyjskie media miały duże trudności ze znalezieniem choćby pojedynczych incydentów z udziałem Rosjan w Polsce. Potwierdza to, że pragmatyczna współpraca jest możliwa” – zauważył szef MSZ.

Wskazał, że „w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej fałszywy obraz Polski budowany jest m.in. przy wykorzystaniu sporów historycznych”. Jak dodał, „państwo o tak bogatej kulturze, powszechnie szanowanej w świecie, nie powinno działać w ten sposób”.





Oskarżenia o rusofobię? „Sztuczne kreowanie konfliktu”

Podkreślił, że nie tylko część mediów, ale i czynniki oficjalne w Rosji „często oskarżają Polskę o rusofobię”.„Jest to w moim przekonaniu próba sztucznego wykreowania wygodnego dla siebie pola konfliktu. Oskarżając kogoś o nieuzasadnioną, aprioryczną wrogość, unika się merytorycznej dyskusji o kwestiach spornych” – zauważył minister.„My nie podchodzimy do tego w ten sposób – chcemy koncentrować się na przedmiocie dyskusji, a nie wyobrażonych cechach jego uczestników” – powiedział Rau.

Podkreślił, że „Rosja i Rosjanie są naszymi sąsiadami, których traktujemy z otwartością”. Jak argumentował, nawet w czasie ograniczeń w przekraczaniu granic, wprowadzonych z powodu pandemii, Polska przyjmuje wielu rosyjskich pracowników.



„Niestety w tym zakresie brakuje symetrii: ograniczenia wjazdowe dla Polaków są znacznie surowsze” – wskazał szef MSZ.



W rozmowie z „Nową Gazietą” Rau tłumaczy, że działania NATO, w tym wzmacnianie wschodniej flanki Sojuszu, „stanowią odpowiedź na pojawiające się zagrożenia”. „Stacjonowanie w krajach wschodniej flanki NATO sił zbrojnych państw sojuszniczych ma charakter defensywny, transparentny i proporcjonalny” – zaznaczył.





Napływ migrantów z Ukrainy?

Ryzyko wojny „największe od 30 lat”

Pytany o ewentualność napływu do Polski uchodźców z Ukrainy zaznaczył, że Polska nie chce, by tragedia, jaką jest wygnanie ludzi z ich domów z powodu wojny, dotknęła jej bliskich sąsiadów.„Przed pandemią liczbę Ukraińców mieszkających w Polsce szacowano na ponad 1,3 mln osób - większość z nich zdecydowała się na przyjazd do naszego kraju w poszukiwaniu pracy i stabilizacji po wybuchu wojny na Ukrainie. Obecność Ukraińców w Polsce jest przykładem udanej integracji nie tylko na płaszczyźnie zawodowej:. W ostatnim roku studiowało w Polsce ponad 38 tys. obywateli Ukrainy. W tym kontekście jest dla nas naturalne, że w przypadku zagrożenia wojną wielu Ukraińców będzie kierować się do Polski i mogą liczyć tu na gościnne przyjęcie. Jeszcze raz pragnę jednak podkreślić, że dołożymy wszelkich starań, aby los uchodźcy nie dotyczył naszych sąsiadów” – powiedział Rau.Przekonywał, że do normalizacji obecnej sytuacji i osłabienia napięć „konieczny jest konstruktywny dialog w dobrej wierze”.„Znaleźliśmy się w punkcie krytycznym dla bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Ryzyko dużego konfliktu militarnego w Europie jest w tej chwili najwyższe od 30 lat” – powiedział Rau.

„Teraz jest czas na dialog i dyplomację, tak by znaleźć sposób deeskalacji obecnego kryzysu i rozpocząć odbudowę zaufania, bezpieczeństwa i współpracy” – zaapelował.



Szef MSZ zapewnił, że Polska popiera wszystkie trzy ścieżki rozmów z Rosją: dwustronny dialog USA-Rosja, Radę NATO-Rosja oraz OBWE.





Polskie przewodnictwo w OBWE

Polska przewodniczy obecnie OBWE. Minister Rau podkreślił, że„Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyczyni się do deeskalacji obecnej sytuacji na Ukrainie i wokół niej” – powiedział minister. „Liczymy na konstruktywne zaangażowanie strony rosyjskiej i jej gotowość do podjęcia rozmów w tym formacie” – podkreślił.