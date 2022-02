Szydło ostro do Niemców ws. Nord Stream 2 i interesów z Putinem [WIDEO]

Rosja domaga się uruchomienia Nord Stream 2 i straszy Europę wojną. Podczas debaty Parlamentu Europejskiego ws. sytuacji na Ukrainie głos zabrała europosłanka PiS Beata Szydło. – Władimir Putin jest bardziej bezwzględnym dyktatorem, niż łudzą się ci, którzy próbują z nim robić interesy. Wykorzystuje bezwzględnie słabości, naiwność i brak odwagi w relacjach z nim – zaznaczyła.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Rosji Władimir Putin podczas wspólnej konferencji prasowej na Kremlu przekonywali, że jednym z elementów, który może scementować bezpieczeństwo w Europie, jest Nord Stream 2.



Ponieważ niemiecko–rosyjski projekt jest praktycznie gotowy, Putin żąda, by gazociąg zwolniono z reguł III pakietu energetycznego i wyjątkowo ominięto prawo gwarantujące uczciwość i przejrzyste taryfy.



Do tego tematu podczas debaty PE o sytuacji na Ukrainie odniosła się Beata Szydło.



– Rosja leży bliżej Unii Europejskiej, niż czasami zdają się pamiętać niektórzy politycy, czy nawet my tutaj, w tej izbie. A Władimir Putin jest bardziej bezwzględnym dyktatorem, niż łudzą się ci, którzy próbują z nim robić interesy. Wykorzystuje bezwzględnie słabości, naiwność i brak odwagi w relacjach z nim – powiedziała europosłanka PiS i była premier RP.

Wedługa Szydło nie można mieć złudzeń, że „pozwalając na budowę na przykład Nord Stream 2, uzależniając Europę od gazu rosyjskiego, będziemy ponosili tego konsekwencje”.



– Oto ten moment właśnie nadchodzi. Musimy być solidarni, zjednoczeni i jednoznaczni w swoich decyzjach – zaapelowała.



– Dzisiaj musimy wspierać Ukrainę i pamiętać, że polityka UE wobec Rosji musi być zdecydowana. Tego potrzebuje dzisiaj Europa, tego potrzebuje dzisiaj Ukraina – powiedziała Beata Szydło.

