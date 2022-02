ŚDM Lizbona 2023. Gdzie papież spotka się z młodzieżą?

Organizatorzy ŚDM Lizbona 2023 zapowiedzieli, że spotkania papieża z młodzieżą odbędą się w stołecznym Parco Tejo. To zajmujący ok. 90 hektarów park w północnej części miasta, nad estuarium rzeki Tag. Informacji tych nie potwierdziła jeszcze Stolica Apostolska; to ona aprobuje ostatecznie miejsca, w których Ojciec Święty spotyka się z wiernymi podczas swych pielgrzymek.

O wyborze miejsca spotkania z papieżem organizatorzy ŚDM poinformowali przy okazji ogłoszenia nowego etapu pracy przygotowawczych do przyszłorocznego spotkania młodych. Odbyło się ono w minioną sobotę, 12 lutego, podczas spotkania z udziałem gospodarzy Światowych Dni Młodzieży, członków Komitetu Organizacyjnego i ok. 200 wolontariuszy pracujących przy organizacji wydarzenia.



Wspólnie zapowiedzieli rozpoczęcie „roku wdrażania” planów organizacyjnych, który zaowocuje przyjęciem w Lizbonie Ojca Świętego i pielgrzymów z całego świata w sierpniu 2023 r.



Przy tej okazji związana z organizatorami ŚDM agencja informacyjna Ecclesia portugalskiego episkopatu poinformowała, że miejscem spotkań papieża z młodzieżą podczas ŚDM będzie Parco Tejo, nowoczesny park w północno-wschodniej części Lizbony. Został on utworzony na przełomie ubiegłego stulecia w miejscu niegdyś zniszczonym przez przemysł.

„W sierpniu 2023 roku brzegi Tagu będą tętnić życiem, szczególnie w Parque Tejo, obok mostu Vasco da Gama, gdzie papież Franciszek spotka się z młodzieżą z całego świata. Do tego czasu przygotowywane są tereny, odzyskiwane grunty i tworzone struktury, które pozwolą przyjąć wielu młodych ludzi. I nie tylko to: przekształcany jest też rozległy obszar, gdzie stykają się ze sobą miasta Lizbona i Loures – tak, aby uczynić oba miasta bardziej zielonymi. A przede wszystkim, aby odcisnąć tam młodzieńczy ślad, który pozostanie!” – czytamy.



Choć informacja ta jest już dostępna w portugalskich mediach, nie została jeszcze potwierdzona przez Stolicę Apostolską, która zatwierdza program i miejsca spotkań papieża z wiernymi. Miejsca te muszą spełniać szereg wymogów, nie tylko związanych z bezpieczeństwem, ale też m.in. poszanowaniem przyrody.