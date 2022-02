Pogodowy armagedon. Alerty najwyższego stopnia, silne burze i trąby powietrzne

IMGW wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed porywistym wiatrem dla całej Polski. Meteorolodzy ostrzegają, że w porywach będzie wiało nawet 120 km/h. Wystąpią też silne burze; istnieje ryzyko, że utworzą się trąby powietrzne.

Alerty przed porywistym wiatrem będą obowiązywać we wszystkich 16 województwach do wieczora w czwartek. Niebezpieczne zjawiska pogodowe mają występować już podczas tej w nocy.





Przed nami niebezpieczna noc

⚡️ Przed nami bardzo dynamiczna końcówka tygodnia - będzie mocno wiać ��W ciągu jutrzejszego dnia przejście frontu i napływ chwiejnego powietrza stworzą dogodne warunki dla powstania burz⛈

⚠ Uwaga! Powstające burze ⛈mogą być bardzo silne‼️https://t.co/pTcWalfDAQ pic.twitter.com/Px5Nku8AfY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) February 16, 2022

źródło: imgw, portal tvp.info

Instytut wydał ostrzeżeniadla województw wschodniej części kraju: podlaskiego, lubelskiego, części mazowieckiego, części warmińsko-mazurskiego.Ostrzeżeniadotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, części wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, i podkarpackiego.Ostrzeżeniaobowiązują na terenie województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.IMGW podaje, że w czwartek będzie silnie wiało, w porywach do 120 km/h. Nad ranem możliwe są silne burze i opady krupy śnieżnej. Synoptycy Instytutu przewidują też, że możliwe będzie utworzenie się trąb powietrznych., który w nocy ze środy na czwartek i w czwartek przemieszczać się będzie znad Morza Północnego nad Bałtyk. Według IMGW w czwartek niż odsunie się na wschód, a silny i porywisty wiatr odczuwalny już będzie w całej Polsce.„Najsilniejsze porywy wiatru towarzyszyć będą przelotnym opadom deszczu i lokalnym burzom. Zachodni wiatr wiał będzie ze średnią prędkością do 40 km/h, nad morzem do 55 km/h. W porywach wiatr osiągać może od 80 km/h do 100 km/h, na Wybrzeżu nawet to 110 km/h. Silniej popada w Polsce południowo-wschodniej. W Karpatach śnieg: w Tatrach spadnie 8 cm świeżego śniegu. Silny i porywisty wiatr spowoduje, że nie odczujemy napływu ciepłego powietrza nad nasz kraj. W czwartek temperatura maksymalna wyniesie od 6°C, 8°C na wschodzie i północy do nawet 12°C na południowym zachodzie” – podaje instytut.Wietrznie ma być aż do soboty.