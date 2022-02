Z nieba do piekła. Skrócony lot polskich Orłów

Cały świat żyje sprawą 15-letniej Kamiły Walijewej. Rosjanka, mimo pozytywnego wyniku testu na niedozwoloną substancję, z powodzeniem startuje na igrzyskach w Pekinie, bez żadnych konsekwencji dla siebie i drużyny, w której zdobyła złoty medal. Inny los czekał obiecującą ekipę naszych hokeistów w Calgary, gdy jej członek, Jarosław Morawiecki, został zdyskwalifikowany za doping jako pierwszy Polak w historii zimowych igrzysk olimpijskich.

Chociaż polscy hokeiści po raz ostatni pojawili się na igrzyskach w 1992 r., stanowili tło dla innych reprezentacji, przegrywając wyraźnie wszystkie mecze, w tym wstydliwie 1:7 z Włochami. Mimo że suche statystyki na to nie wskazują, cztery lata wcześniej mogło się skończyć zupełnie inaczej…



Igrzyska w kanadyjskim Calgary były ostatnimi, gdzie nie obowiązywało sito kwalifikacyjne. Promocję do turnieju olimpijskiego zgarniały wszystkie ekipy z Dywizji A mistrzostw świata 1987 - na tamten czas osiem - a także cztery czołowe drużyny Dywizji B. Polska, ówczesny spadkowicz z elity, nie tylko wywalczyła przepustkę na igrzyska, ale też w świetnym stylu wróciła do grona ośmiu najlepszych reprezentacji świata.





Sprawić sensację

Na losowanie grup olimpijskiego turnieju hokejowego czekano ze spokojem. Wiadomo było, że aby awansować do rundy medalowej, należało pokonać jedną z absolutnych potęg.Ostatecznie Polska trafiła do grupy z gospodarzami, Finlandią, Szwecją, Szwajcarią i Francją. Dwie ostatnie ekipy były z całą pewnością do ogrania: Trójkolorowych Polacy ograli aż 6:2 w mistrzostwach Dywizji B, zaś Helweci spadli z elity. Wystarczyło „tylko i aż” sprawić sensację z którymś z pozostałych rywali…O tym, że Polaków nie wolno lekceważyć, jako pierwsi przekonali się Kanadyjczycy. Co prawda w meczu otwarcia szybko objęli prowadzenie, ale później niemiłosiernie męczyli się z niżej notowanym rywalem. Lokalna publiczność ze zdenerwowaniem obserwowała, jak najpierwuderza w poprzeczkę, a parę minut później nie trafia do pustej bramki.

Minimalna porażka z naszpikowanymi zawodnikami NHL gospodarzami wywarła spore wrażenie na obserwatorach, którzy dostrzegli potencjał drzemiący w drużynie z bloku wschodniego. Amerykanie z „US Today” ochrzcili bramkarza Gabriela Samoleja nawet mianem „archanioła” po tym, jak co rusz zatrzymywał strzały kanadyjskich gwiazd.





U progu wielkiej kariery

Jedną z gwiazd tamtej drużyny byłniespełna 24-letni napastnik Zagłębia Sosnowiec. Mimo młodego wieku miał już trzyletnie doświadczenie na poziomie mistrzostw świata i tytuł mistrza kraju na koncie, został nawet odznaczony medalem za wybitne osiągnięcia sportowe.To właśnie on wyrównał stan meczu z kolejnym z faworytów - Szwecją. O ile minimalną porażkę z Kanadą nazywano niespodzianką, to remis z reprezentacją Trzech Koron światowe media określały już mianem sensacji.Biało-Czerwoni wzbudzali coraz to większe zainteresowanie, szczególnie wśród kanadyjskiej Polonii, która zaprosiła na spotkanie bohatera ostatniego meczu - Morawieckiego. Sam zawodnik potem stwierdził, że „było coś na rzeczy” w związku z ewentualnym transferem do NHL…W kolejnym spotkaniu Polacy zrobili to, co do nich należało i po raz kolejny pokonali outsiderów, Francuzów, 6:2. Morawiecki potwierdził świetną dyspozycję i strzelił jedną z bramek; dwie zdobył Jerzy Christ, po jednej dołożyli Sikorski, Roman Steblecki i Andrzej Świątek. Szanse na awans robiły się coraz większe…

Feralny barszczyk z krokietem

Znakomita dyspozycja polskich hokeistów nie uszła uwagi nie tylko mediów,. Po meczu z Francuzami na testy wzięto Morawieckiego, którego wynik próbki A wykazał podwyższony poziom testosteronu.O sprawie cały zespół poinformowano tuż przed arcyważnym meczem ze Szwajcarami, co destrukcyjnie wpłynęło na drużynę. Polacy wyszli na mecz z myślą, że oni również mogą być „naszprycowani” i już w pierwszej tercji przegrywali czterema bramkami, ostatecznie ulegając przeciwnikowi 1:4.Kolejny pozytywny wynik próbki B rozwiał wszelkie wątpliwości. Na Morawieckiego nałożono karę 18 miesięcy dyskwalifikacji, a okazałe zwycięstwo z Francją zweryfikowano na walkower 0:2. Na nic zdały się zapewnienia hokeisty w mediach i przed komisją w Calgary, że nie zażywał żadnych niedozwolonych środków,Po latach Morawiecki przyznał, że ta wymówka była głupotą, rezultatem burzy mózgów oficjeli. Zresztą gdy okazało się, że mniejszość polonijna zamierza wynająć detektywa do zbadania tej sprawy, działacze nie wyrazili na to zgody.Sam zawodnik ponownie wpadł na dopingu w 1990 r., kiedy kontrola kolejny raz wykazała nadmiar testosteronu w jego organizmie. Morawiecki znów twierdził, że był niewinny, co podtrzymuje po dziś dzień.

W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” podkreślał, że później zrobił testy na własną rękę i przyniosły one wynik negatywny. Opinia publiczna nie dała jednak wiary tłumaczeniom hokeisty, a ksywka „Barszczyk”, przybita po igrzyskach w Calgary, przylgnęła do Morawieckiego jeszcze bardziej.



Pozbawiony lidera polski zespół przegrał w ostatnim meczu grupowym z Finlandią 1:5, następnie uległ 2:3 Austrii i zdemotywowany, w atmosferze skandalu, opuścił Kanadę. Polakom przepadła wielka szansa, co zresztą podkreślali sami zawodnicy.



Jak się miało później okazać, to był ostatni wielki turniej Biało-Czerwonych, gdzie byli w stanie nawiązać równą walkę z zespołami ze ścisłego światowego topu. Znając obecną kondycję polskiego hokeja, kto wie, ile jeszcze przyjdzie nam czekać na pojawienie się kolejnej świetnej generacji zawodników…