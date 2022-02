„Wojny w Europie rzadko zaczynają się w środę”. Ambasador Rosji przy UE zapewnia

Według części analityków do rosyjskiej agresji miało dość w nocy z wtorku na środę. Ambasador Rosji przy UE Władimir Czyżow przekonuje, że Rosja „nie zamierza atakować Ukrainy ani w nadchodzącym tygodniu, ani za miesiąc”. W rozmowie z niemieckim „Die Welt” dyplomata stwierdził, że „wojny w Europie rzadko zaczynają się w środę”.

Kreml konsekwentnie zaprzecza, by planował jakikolwiek atak na swojego sąsiada. Przedstawiciele Rosji na każdym szczeblu zapewniają, że prowadzone są jedynie ćwiczenia na terytorium Rosji i Białorusi. Jednak nie wykluczali militarnej interwencji, jeśli zagrożeni byliby obywatele Rosji.





Rosjanie wycofują wojska? NATO sceptyczne

„Wojny rzadko wybuchają w środę”

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że niektóre zaplanowane ćwiczenia wojskowe zostały zakończone i pewna liczba żołnierzy zmierza z powrotem do swoich baz. Takie informacje, wraz z nagraniami wideo, przekazano również w środę. NATO przestrzega jednak, że sygnałów o realnej deeskalacji napięcia nie widać.Powołując się amerykański wywiad, że Rosja może zaatakować w nocy z wtorku na środę. Wcześniejsze doniesienia mówiły o możliwej inwazji przed zakończeniem zimowych igrzysk w Pekinie (potrwają do 20 lutego).Do tych informacji odniósł się— Jeśli chodzi o Rosję, mogę zapewnić, że w najbliższą środę nie będzie żadnego ataku. (...) Nie będzie eskalacji również w nadchodzącym tygodniu ani w tygodniu po nim, ani w nadchodzącym miesiącu. Wojny w Europie rzadko zaczynają się w środę – powiedział Władimir Czyżow w rozmowie z „Die Welt”.Rosyjski dyplomata wyraził oczekiwanie, że Zachód „poważnie potraktuje obawy Rosji” co do jej bezpieczeństwa.