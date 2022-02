Zaatakował nożem współlokatora, bo źle umył naczynia

Krakowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w trakcie kłótni ze współlokatorem o źle umyte naczynia kilkukrotnie zranił go nożem w okolice klatki piersiowej. Napastnik odpowie za usiłowanie zabójstwa. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń przekazał w środę, że do kłótni między współlokatorami doszło w zeszłym tygodniu wieczorem w mieszkaniu na krakowskim Białym Prądniku.



– Policjanci ustalili, że między współlokatorami doszło do awantury, której powodem miały być niedokładnie umyte naczynia przez młodszego lokatora. W pewnym momencie 36–latek złapał nóż kuchenny i zaatakował młodszego współlokatora, kilkukrotnie raniąc go w rejonie klatki piersiowej – relacjonował Gleń.



Po krótkiej szarpaninie – dodał rzecznik – rannemu 22–latkowi i jego dziewczynie udało się uciec do jednego z pomieszczeń, w którym się zamknęli, a następnie telefonicznie wezwali policję. W tym czasie napastnik cały czas dobijał się do pokoju i groził parze śmiercią.

Para opuściła pokój dopiero, gdy usłyszała, że policjanci weszli do mieszkania.



Według policji w trakcie policyjnej interwencji napastnik był wyraźnie pobudzony, agresywny i naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy. Badanie wykazało, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu – miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.



Zraniony 22–latek nie potrzebował pomocy medycznej, a odniesione rany nie zagrażały jego życiu.



Zatrzymanemu postawiono zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.



Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia, a nawet dożywocia.