„Gwałci traktat. Próba zagłodzenia Polski”. Politycy oburzeni decyzją TSUE

TSUE oddalił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. „Ten mechanizm jest bezprawny, gwałci Traktat UE” – ocenił w sieci europoseł Jacek Saryusz-Wolski. „To czarny dzień integracji europejskiej” – dodał wiceminister Marcin Romanowski. „To koniec Unii, jaką znamy” – alarmuję politycy Zjednoczonej Prawicy. Innego zdania są przedstawiciele opozycji. Ich zdaniem TSUE podważył wcześniejsze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP, a Bruksela będzie mogła teraz wstrzymywać Polsce fundusze.

Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu oddalił skargi Polski i Węgier na mechanizm warunkowości. Chodzi o przepisy uzależniające wypłatę funduszy od kwestii związanych z tzw. praworządnością.



Sędziowie Trybunału uznali, że przepisy są zgodne z unijnym prawem. To znaczy, że jeśli działanie państwa członkowskiego nie spodoba się TSUE, od teraz będą oni mogli blokować pieniądze z Brukseli.



Zobacz także: Rzecznik generalny TSUE o sprawie mechanizmu warunkowości



„Polska i Węgry zaufały zapewnieniom Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Teraz widzimy, że instytucje UE w rodzaju TSUE lub KE całkowicie lekceważą konkluzje RE z 2020 r.” – napisała w sieci europoseł Beata Szydło.



„Organy UE tworzą własne normy prawne i polityczne, nie przejmując się ustaleniami RE i Traktatami” – oceniła.

Polska i Węgry zaufały zapewnieniom Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Teraz widzimy, że instytucje UE w rodzaju TSUE lub KE całkowicie lekceważą konkluzje RE z 2020 roku. Organy UE tworzą własne normy prawne i polityczne, nie przejmując się ustaleniami RE i Traktatami. — Beata Szydło (@BeataSzydlo) February 16, 2022

Historyczny dzień dla UE. Zmieniono traktaty rozporządzeniem i politycznym wyrokiem TSUE. Od dzisiaj każda samodzielna decyzja Polski będzie obarczona ryzykiem szantażu finansowego, który jest faktem od kilku miesięcy, a dziś został w forum UE zalegalizowany. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) February 16, 2022

To koniec UE jaką znamy!

Musimy zerojedynkowo bronić ����suwerenności!



Wyrok TSUE to próba legalizacji ����bezprawia! ����Mechanizm warunkowości to nic innego jak realizacja zapowiedzi: "Polskę i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię". — Janusz Kowalski ���� (@JKowalski_posel) February 16, 2022

„Historyczny dzień dla UE.– dodał Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.„Od dzisiaj każda samodzielna decyzja Polski będzie obarczona ryzykiem szantażu finansowego, który jest faktem od kilku miesięcy, a dziś został w forum UE zalegalizowany” – stwierdził.Poseł Janusz Kowalski ocenił, że wyrok TSUE to„To nic innego jak realizacja zapowiedzi: Polskę i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię" – zacytował.

„Ciekawy ten dzisiejszy wyrok TSUE. Wbrew różnym pośpiesznym opiniom: potwierdza się, że rozporządzenie o warunkowości może być stosowane – ale w ściśle określonej procedurze i pod warunkami. Bardzo zbieżne z konkluzjami RE z grudnia 2020” – zauważył wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.



Zapowiedział, że szerszy komentarz w tej sprawie opublikuje po dokładnej analizie.

Ciekawy ten dzisiejszy wyrok TSUE. Wbrew różnym pośpiesznym opiniom: potwierdza się, że rozporządzenie o warunkowości może być stosowane – ale w ściśle określonej procedurze i pod warunkami. Bardzo zbieżne z konkluzjami RE z grudnia 2020.

Szerszy komentarz po dokładnej analizie. — Paweł Jabłoński (@paweljabIonski) February 16, 2022

TSUE oddalił skargę Polski na mechanizm "pieniądze za praworządność". Polityczne orzeczenie, które łamie obowiązujące traktaty. — Kazimierz Smoliński (@KaziSmolinski) February 16, 2022

Jesteśmy świadkami końca UE do której przystępowaliśmy. Jako kraj od wieków walczący o prawa człowieka i demokrację musimy doprowadzić do odnowy Wspólnoty.

Nie możemy zgodzić się na zmianę traktatów przez TSUE i politykę podwójnych standardów! — Edward Siarka (@ESiarka) February 16, 2022

Czarny dzień dla UE!



Agresja prawna TSUE to pokaz lekceważenia krajów UE.



Złamano traktaty rozporządzeniem i politycznym wyrokiem. Zalegalizowano szantaż i możliwość blokowania środków. — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) February 16, 2022

TSUE w pełnym składzie odrzucił skargę rządów Polski i Węgier na mechanizm warunkowości budżetowej. Teraz Trybunał pani Przyłębskiej uzna, że mechanizm ten jest niezgodny z polską konstytucją. — Leszek Miller (@LeszekMiller) February 16, 2022

Unia to nie tylko wspólnota gospodarcza, to także wspólnota wartości i prawa. Mechanizm ma chronić pieniądze UE przed bezkarnymi politykami, a obywateli przed sędziami - odkryciami towarzyskimi. TSUE chroni interesy obywateli, a nie władzy. Wygrali Polacy, przegrał PiS. — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) February 16, 2022

Skończyło się rumakowanie. Co teraz? Foch ze strony @TK_GOV_PL? Magister #Przyłębska tupnie nóżką na #TSUE?



A gdzie są ci hejterzy, którzy rok temu wieszali psy na @__Lewica, @PL_2050 i @nowePSL, kiedy twierdziliśmy, że praworządność będzie kluczowa przy wypłatach z EFO? pic.twitter.com/SwPfe8Tt6Z — Anita Kucharska-Dziedzic - posłanka na Sejm RP ��⚡ (@AnitaKDZG) February 16, 2022

TSUE uznał prawo „pieniądze za praworządność” za zgodne z prawem europejskim, ale pewnie zaraz Trybunał Przyłębskiej uzna wyrok za niekonstytucyjny.



Tylko KE pewnie uzna ten wyrok TK za potwierdzenie swoich obaw, co do stanu praworządności w Polsce. #UE #Polexit — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) February 16, 2022

Trybunał odrzucił skargi Polski i Węgier. Czyli dzisiejsze menu w bufecie na Szucha chyba już znane. — Marek Belka (@profMarekBelka) February 16, 2022

Coś wam tam w PiS nie idzie w tym TSUE. Może wzięliście adwokatów za stawki urzędowe? — Roman Giertych (@GiertychRoman) February 16, 2022

źródło: Portal tvp.info

Z kolei Kazimierz Smoliński (PiS) ocenił wyrok TSUE jako „polityczne orzeczenie, które łamie obowiązujące traktaty”.Jako kraj od wieków walczący o prawa człowieka i demokrację musimy doprowadzić do odnowy Wspólnoty” – napisał na Twitterze Edward Siarka, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.Europoseł Jacek Saryusz-Wolski ocenił, że unijny mechanizm warunkowości dotyczący tzw. praworządności „jest bezprawny, gwałci Traktat UE i ma wadliwą podstawę prawną”.Zmieniono traktaty rozporządzeniem i politycznym wyrokiem TSUE” – dodał Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w ministerstwie klimatu i środowiska.Wyrok TSUE chętnie komentują też politycy opozycji.„TSUE w pełnym składzie odrzucił skargę rządów Polski i Węgier na mechanizm warunkowości budżetowej. Teraz Trybunał pani Przyłębskiej uzna, że mechanizm ten jest niezgodny z polską konstytucją” – ocenił europoseł Koalicji Europejskiej Leszek Miller.„Bez niezależnych sądów nie będzie żadnych środków z UE ani z KPO, ani z kolejnej perspektywy finansowej. To nie jest żaden spór polityczny. To dla Polski być albo nie być dalej członkiem Unii Europejskiej” – napisała Kamila Gasiuk–Pihowicz z PO.Podkreśliła, że Unia to nie tylko wspólnota gospodarcza, to także wspólnota wartości i prawa. „Mechanizm ma chronić pieniądze UE przed bezkarnymi politykami, a obywateli przed sędziami - odkryciami towarzyskimi.Wygrali Polacy, przegrał PiS” – skomentowała.„Skończyło się rumakowanie.Magister Przyłębska tupnie nóżką na TSUE?” – pytała wiceprzewodnicząca partii Lewica Anita Kucharska-Dziedzic.„TSUE uznał prawo »pieniądze za praworządność« za zgodne z prawem europejskim, ale pewnie zaraz Trybunał Przyłębskiej uzna wyrok za niekonstytucyjny” – napisała Katarzyna Lubnauer z KO.„Trybunał odrzucił skargi Polski i Węgier. Czyli dzisiejsze menu w bufecie na Szucha chyba już znane” – dodał europoseł Marek Belka.„Coś wam tam w PiS nie idzie w tym TSUE” – zaznaczył adwokat Roman Giertych.