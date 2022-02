Rosja wycofuje wojska spod granic Ukrainy? NATO: Oznak deeskalacji nie widać

W terenie nie widać żadnych oznak deeskalacji ze strony Rosji – powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Ponownie wezwał on Moskwę do przedstawienia dowodów na to, że wycofuje ona swoje wojska spod granic Ukrainy. Stoltenberg przyznał, że „istnieje nadzieja, że Rosja wybierze rozwiązanie dyplomatyczne”.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało we wtorek, że niektóre zaplanowane ćwiczenia wojskowe zostały zakończone i pewna liczba żołnierzy zmierza z powrotem do swoich baz. W środę rosyjski rząd przekazał, że część wojsk zakończyło ćwiczenia na okupowanym Krymie i wraca do swoich garnizonów.



Do doniesień tych odniósł się w sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który ponownie wezwał Moskwę do udowodnienia, że wycofuje ona swoje wojska. Zwrócił uwagę, że rosyjscy żołnierze i czołgi często się przemieszczają.



– Pozostaje zobaczyć, czy jest to faktyczne wycofanie... To, co widzimy, to fakt, że Rosjanie zwiększyli liczbę wojsk, a kolejne oddziały są w drodze – powiedział Stoltenberg dziennikarzom na początku dwudniowego spotkania ministrów obrony NATO w siedzibie sojuszu w Brukseli.





Rosja cofa wojska?

– Jeśli rzeczywiście zaczną wycofywać siły, to przyjmiemy to z zadowoleniem – mówił. Podkreślił też, że Rosja prowadziła w przeszłości działania pozorowane, jedynie przesuwając swoje siły, zamiast je wycofywać.– Jesteśmy gotowi do dialogu z Rosją, ale spodziewamy się najgorszego – oświadczył Stoltenberg. Powtórzył ostrzeżenie, że jeśli Moskwa ponownie zaatakuje Ukrainę, to zapłaci wysoką cenę. Dodał, że sygnalizowana gotowość Rosji do dialogu daje powody do ostrożnego optymizmu.W tej sprawie wypowiedział się też w środę minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace. – Nie widzieliśmy obecnie żadnych dowodów tego wycofanie – powiedział Wallace w Times Radio.Z kolei w rozmowie ze Sky News mówił, iżi zwrócił uwagę, że gdyby celem władz w Moskwie były tylko ćwiczenia, żołnierze nie zakładaliby banków krwi i szpitali polowych oraz nie przenosili broni strategicznej.– To całkiem jasne, że ich zamiarem w stosunku do Ukrainy jest zmiana jej zachowania i faktycznie też zmiana stosunku NATO do Ukrainy, i robią to, grożąc inwazją – mówił. Jak dodał, dane wywiadu pokazują, że Rosjanie mają 60 proc. wszystkich sił lądowych na granicy z Ukrainą i znaczną część floty na morzu.– Z ukraińskiego punktu widzenia, są oni otoczeni przez bardzo dużą liczbę wojsk w gotowości. Myślę, że to trwa, że (Rosjanie) nie zdjęli nogi z gazu – ocenił Wallace, który w środę weźmie udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO.