Wiceszef PO o „tropikalnych wakacjach Grodzkiego”: Błąd. Niech Senat wyciągnie wnioski

Tomasz Siemoniak z PO skomentował wylot senatorów Platformy do Miami na Florydzie. Stwierdził, że pewnie są lepsze momenty na takie wycieczki, ale z drugiej strony Senat zajmuje się Polonią i chodziło właśnie o spotkanie z Polakami. – Niech Kancelaria Senatu to wyjaśnia – powiedział o tym, że marszałek Tomasz Grodzki nie miał tam umówionych żadnych spotkań wysokiego szczebla. Błędem nazwał z kolei fakt, że na wyjeździe delegacji Senatu byli sami politycy opozycji.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poleciał do Miami na amerykańskiej Florydzie, aby wziąć udział w polonijnym Kongresie 60 Milionów.



O to, czy wyjazd polityka PO akurat w momencie zagrożenia wojną ze strony Rosji był dobrym pomysłem, w rozmowie RMF FM zapytano Tomasza Siemoniaka, wiceszefa Platformy Obywatelskiej.



– Uważnie tej sprawy nie śledziłem. Mocno się skupiam na tym, co dzieje się na Ukrainie – odpowiedział polityk.



– Rozumiem, że część dziennikarzy, część opinii publicznej źle przyjęła to, że delegacja Senatu pojechała do Polonii w Miami. Pewnie są lepsze momenty, natomiast Senat zajmuje się Polonią, marszałek Senatu nie jest ministrem obrony ani ministrem spraw zagranicznych – dodał Siemoniak.



Prowadzący rozmowę dziennikarz zaznaczył, że Grodzki spotkał się w USA m.in. z przewodniczącym rady komisarzy hrabstwa Miami-Dade Jose „Pepe” Diazem oraz przedstawicielami lokalnego uniwersytetu, a nie było rozmów z żadnym z senatorów, kongresmenów czy gubernatorów.



– Czy to była odpowiednia ranga spotkań dla, jak to uwielbia powtarzać mówiąc o sobie Grodzki, trzeciej osoby w państwie? To jest ranga wizyty marszałka Senatu w tropikalnym Miami? – zapytał redaktor.

– Ja rozumiem, że przede wszystkim pojechał do Polonii i każdy Polonus jest ważny, nawet jeśli nie sprawuje żadnej funkcji – tłumaczył Siemoniak.





Grodzki nie zabrał PiS? „To źle”

– To źle, że delegacja nie składała się z przedstawicieli wszystkich klubów, nie odzwierciedlała układu sił w Senacie. Nie uważam, że to jest sprawa aż tak dramatyczna – odpowiedział Siemoniak.