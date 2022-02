Nowe informacje z Krymu. Rosja wycofuje wojska?

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłasza zakończenie ćwiczeń wojskowych na Krymie i wycofanie wojsk do miejsc stałej dyslokacji – poinformowała agencja Reutera. Krym, anektowany w 2014 roku, Rosja zalicza do swego Południowego Okręgu Wojskowego.

Według agencji Interfax rosyjskie wojsko poinformowało, że jednostki Południowego Okręgu Wojskowego powracają z ćwiczeń na Krymie.



„Jednostki Południowego Okręgu Wojskowego, które zakończyły udział w ćwiczeniach taktycznych na poligonach Półwyspu Krymskiego, wracają do swoich stałych miejsc rozmieszczenia koleją” – poinformowało w środę ministerstwo, dodając, że konwój przejechał już przez most krymski.



Z informacji wynika, że żołnierze załadowali gąsienicowe pojazdy opancerzone – czołgi, bojowe wozy piechoty i samobieżne jednostki artyleryjskie – na platformy kolejowe na stacjach przeładunkowych. „Eszelony wojskowe dostarczą sprzęt bojowy i żołnierzy do punktów stałej dyslokacji jednostek wojskowych” – poinformowało wojsko.



Rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało też wideo, które – według resortu – pokazuje kolumnę czołgów i pojazdów wojskowych opuszczających anektowany Krym.



Prezydent USA Joe Biden powiedział we wtorek, że ponad 150 tys. rosyjskich żołnierzy jest nadal zgromadzonych w pobliżu granic Ukrainy. We wtorek Kreml przekazał, że część wojsk skoncentrowanych w pobliżu granic Ukrainy zakończyło ćwiczenia i powraca do macierzystych jednostek. Informacje te nie zostały jeszcze potwierdzone przez służby wywiadowcze państw Zachodu.



Rosja zaanektowała Krym w 2014 roku.