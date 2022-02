Generał Wilsbach: Chiny mogą wykorzystać kryzys rosyjsko–ukraiński

Chiny mogą wykorzystać kryzys rosyjsko–ukraiński, dokonując prowokacji w Azji, gdy Zachód skupia się na deeskalacji napięć z Rosją – ostrzegł generał Kenneth Wilsbach, szef amerykańskich sił powietrznych na Pacyfiku.

Wilsbach zauważył, że Chiny są w przymierzu z Rosją w czasie tego kryzysu, co skłania do pytania o intencje Chin w Azji – podaje agencja AFP.



„Chiny obserwują, co się dzieje w Europie i spróbują dokonać czegoś tutaj, w regionie Indo–Pacyfiku (...). Sprawdzą, jak zareaguje społeczność międzynarodowa” – powiedział generał.



Dodał, że gdy Pekin stanął po stronie Rosji w konflikcie z Ukrainą, przeprowadził rozmowy ze swoim sztabem i innymi „podmiotami” w regionie na temat konsekwencji tego ruchu. Jego dowództwo z siedzibą na Hawajach odegrałoby kluczową rolę w przypadku wybuchu konfliktu na Pacyfiku.

Według generała Chiny poszukują szans na zysk w trakcie kryzysów, jednak nie podał przykładów konkretnych możliwych działań Państwa Środka.



Przez lata oskarżano Pekin o podsycanie napięć w regionie, ponieważ stale umacniał kontrolę nad kluczowymi wyspami i atolami na Morzu Południowochińskim. Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego tego morza, ale pokrywa się to z roszczeniami Tajwanu i czterech krajów Azji Południowo–Wschodniej: Brunei, Malezji, Filipin i Wietnamu.



Zachód obawia się, że chińska kontrola nad regionem zagroziłaby swobodzie żeglugi po strategicznych drogach wodnych. Państwa zachodnie, które niepokoi jednocześnie rozmieszczenie przez Rosję ponad 100 tys. żołnierzy na granicy z Ukrainą, skupiają się teraz na zapobiegnięciu wybuchowi konfliktu w Europie.