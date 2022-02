Co najmniej 80 proc. populacji ma odporność na koronawirusa

Nadmiarowa umieralność to najważniejszy parametr opisujący pandemię – mówi w środowym wydaniu „Dziennika Gazety Prawnej” dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk.

„Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przeprowadził analizę na olbrzymim zbiorze danych uwzględniającym dziesiątki milionów Polaków. Patrzyliście państwo na to, kto się zaszczepił, a kto nie oraz kto umarł w ub.r., a kto przeżył” – pisze „DGP”.



Dyrektor NIZP – PZH Grzegorz Juszczyk, cytowany przez dziennik, wyjaśnił, że chodziło o ustalenie dwóch parametrów.



„Po pierwsze – czy u osób niezaszczepionych ryzyko zgonu z dowolnej przyczyny było niższe lub wyższe w stosunku do osób zaszczepionych. Po drugie – jak to ryzyko wygląda w przypadku zgonu na COVID–19” – powiedział Juszczyk.



„Wyniki pokazały, że ryzyko zgonu z powodu ogółu przyczyn jest u osób niezaszczepionych mniej więcej trzy razy wyższe niż u zaszczepionych, a w przypadku zgonu na COVID–19 jest nawet dziewięciokrotnie wyższe” – wskazał Grzegorz Juszczyk.

Na pytanie gazety o wnioski z prowadzonego przez PZH badania immunizacji społeczeństwa – sprawdzania przesiewowego, jaki odsetek Polaków ma przeciwciała przeciw SARS–CoV–2, dyrektor PZH powiedział, że na początku listopada i grudnia zaimmunizowane było ok. 80 proc. populacji. „Omikron na początku tego roku mógł tylko zwiększyć ten odsetek” – dodał.



Odnosząc się do uwagi dziennika, że pod względem nadmiarowych zgonów jesteśmy w „ponurej czołówce globalnej”, Juszczyk odpowiedział, że to zagadnienie należy zbadać w bardzo kompleksowy sposób.



„Nadmiarowa umieralność to najważniejszy parametr opisujący pandemię” – zaznaczył.