Kandydat PiS znokautował rywali. W wyborach walczył nie tylko z nimi [WYWIAD]

Rafał Krajewski w pierwszej turze wygrał wybory na wójta gminy Raciążek w powiecie Aleksandrów Kujawski. W wywiadzie dla portalu tvp.info dziękuje mieszkańcom za zaufanie, bo jak podkreśla, COVID-19 wyeliminował go z kampanii. Zamiast walczyć o głosy wyborców, już dwa tygodnie przed głosowaniem walczył więc z koronawirusem.

Przedterminowe wybory ogłoszono po tym, jak z powodu choroby, z pełnionej funkcji w listopadzie zrezygnowała Wiesława Słowińska. Kierowała ona samorządem od czterech kadencji. Była wójt zmarła na początku stycznia.



Raciążek to niewielka, licząca ok. 3 tys. mieszkańców, gmina w woj. kujawsko-pomorskim. O fotel gospodarza ubiegało się tam czterech kandydatów. Przy frekwencji sięgającej 50 proc., ponad połowę głosów zdobył Rafał Krajewski.



Portal tvp.info: Wygrał pan wybory mimo długiej nieobecności w kampanii wyborczej. Jak to było?



Rafał Krajewski: 29 stycznia chodziłem jeszcze z materiałami wyborczymi, ale zaczynałem się czuć fatalnie. Miałem objawy grypy i myślałem, że się przeziębiłem. W domu był kupiony kiedyś test na COVID i żona zaproponowała, żeby sprawdził, czy to nie koronawirus. Wynik wyszedł pozytywnie, więc szybko sprawdziłem to u lekarza i miałem już pewność. Praktycznie przez dwa kluczowe tygodnie kampanii wyborczej byłem z niej wyłączony.



Przed zakażeniem wirusem udało się dotrzeć z ulotkami do mieszkańców z sołectw Podzamcze, Niestuszewo, Podole oraz rozwiesić kilka banerów. Kolejnych sołectw nie dałem już rady. Mimo końca izolacji byłem jeszcze zbyt słaby, aby mocniej się zaangażować. Wtedy wiele osób poświęciło swój wolny czas i zaangażowało się w przedstawienie mojej kandydatury mieszkańcom gminy Raciążek. Jestem im za to ogromnie wdzięczny.

51,5 proc. głosów przy kilku mocnych kandydatach to jak pisze część mediów „miażdżące zwycięstwo”. Był nim pan zaskoczony?



Byliśmy niemal pewni, że czeka nas druga tura. Ja spodziewałem się, że stanę do niej z panią Agatą Ceglewską. Tymczasem dostałem ponad połowę głosów i ogromny kredyt zaufania tutejszej społeczności.



W dniu wyborów żona przekonywała mnie, że wygram w pierwszej turze i znów miała rację (śmiech). Sam byłem zdziwiony, ale moja wieloletnia praca na rzecz raciążeckiej społeczności zaowocowała. Ogromnie cieszę się, że zostałem pozytywnie odebrany i doceniony. Tak zdecydowane zwycięstwo jest dla mnie ważne i bardzo mnie cieszy.



Duży tekst o wyborach w Raciążku napisała w ostatnich dniach „Gazeta Wyborcza”. Autor podkreślał, że teoretycznie wszyscy kandydaci są niezależni, a w rzeczywistości pan ma poparcie PiS, Agata Ceglewska PO, a Mirosław Siedlecki aprobatę Lewicy. To prawda?



Tekstu „Wyborczej” nie chcę komentować. Było tam wiele przekłamań, a naszą gminę postawiono w bardzo złym świetle. Powiem tylko, że o mnie napisano, iż „od małego jestem mieszkańcem tej gminy”. Nawet to było niezgodne z prawdą.



W małych społecznościach ludzie się znają i wiedzą o sobie dużo. Nie ma wielkiego znaczenia, czy ktoś ma poparcie tej czy innej formacji. Patrzy się na jego dokonania. W dużych miastach wynik robi partia, a z dalekich miejsc wchodzą różne, nawet nieznane wyborcom osoby. U nas jest inaczej.

Co w takim razie działało na pana korzyść?



Przez wiele lat dałem się poznać jako osoba dobra, uczynna, oddana gminie, zajmowałem różne stanowiska takie jak referent, kierownik referatu infrastruktury technicznej, później zastępca wójta i wreszcie pełniący funkcję wójta. Widocznie ludzie byli zadowoleni z mojej pracy i zaangażowania, a teraz mimo braku kampanii zagłosowali tak, jak podpowiadało im serce.



Od samego początku nastawiłem się na kampanię w duchu fair i postanowiłem przyjąć wynik taki, jaki będzie. Bardzo się cieszę z rezultatu oraz serdecznie dziękuję moim wyborcom.



Co dalej? Jakie są główne cele, które pan sobie stawia? Jakie ma pan plany w gminie?



Na początku chciałbym zrealizować rzeczy, na które udało się już pozyskać środki. Jest to nowa stacja uzdatniania wody za kwotę 6 mln 650 tys. zł, z Rządowego Funduszu Polski Ład „Program inwestycji strategicznych”. Natomiast pozyskane pieniądze w kwocie 920 tys. zł z Rządowego Funduszu wsparcia na inwestycje wodno-kanalizacyjne przeznaczone zostaną na budowę kanalizacji w ul. Glinki. Jeżeli pozostaną jakieś niewykorzystane środki z powyższego zadania planowany jest zakup sprzętu.



Jeżeli dzięki Polskiemu Ładowi pojawią się jakieś dodatkowe środki, to mam oczywiście kolejne pomysły. Trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, że się uda. Jeszcze raz dziękuję wyborcom za oddany na mnie głos.