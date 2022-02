Afera z celebrytami. CBA zatrzymało 20 osób

Funkcjonariusze CBA zatrzymali 20 osób w śledztwie dotyczącym działalności 48-letniego mężczyzny zarządzającego warszawską agencją eventową – dowiedział się portal tvp.info. Wcześniej – w wątku celebryckim tego śledztwa – zarzuty przedstawiono m.in. prezenterce stacji TVN Dorocie G. i jej „agentowi”, gitarzyście Lady Pank Janowi B. i aktorowi Tomaszowi O.

Do zatrzymania 20 osób przez funkcjonariuszy stołecznej delegatury CBA doszło we wtorek. Fakt ten potwierdza nam Biuro oraz rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.



Według śledczych agencja eventowa obok normalnej działalności dystrybuowała poświadczające nieprawdę faktury „bezpośrednio m.in. zatrzymanym lub – jak to miało miejsce w wątku celebryckim śledztwa – przy współpracy z zaprzyjaźnioną księgową”.



Saduś wskazuje, że zatrzymane osoby to przedsiębiorcy z branży transportowej, którzy nabywali nierzetelne faktury. Ich wartość przekracza kwotę 7,5 mln zł.



– Podejrzani następnie posługiwali się powyższymi fakturami celem zaniżenia zobowiązania podatkowego powstałego przy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej – precyzuje prokurator.



Prokuratorzy z 2 Wydziału do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie postawili zatrzymanym zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych. Jak podaje rzecznik, większość z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, „a w swych wyjaśnieniach opisała swój udział procederze w sposób pokrywający się z dotychczasowymi ustaleniami śledczych”.

Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.





Zarzuty dla celebrytów

Śledztwo jest prowadzone w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie od grudnia 2019 r. Głównym podejrzanym jest 48-letni mężczyzna zarządzający tzw. agencją eventową.– Jest on podejrzany o popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej poprzez wystawianie faktur poświadczających wykonanie fikcyjnych usług. Kwota ujawnionych w śledztwie faktur– przypomina prokurator.Wśród kilkudziesięciu osób biorących udział w procederze znalazły się osoby publicznie znane, w tym przedstawiciele świata show-biznesu. Wcześniej zarzuty przedstawionoŚledztwo zostało zainicjowane m.in. zawiadomieniami złożonymi przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i naczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie. Jak informuje CBA, w akcji uczestniczyło blisko 100 funkcjonariuszy.„Śledztwo jest rozwojowe i śledczy planują kolejne czynności w sprawie” – podaje Biuro.