Policja odnalazła sześciolatkę uznaną trzy lata temu za zaginioną

Sześcioletnia Paislee Shultis, której zaginięcie zgłoszono w 2019 roku, została odnaleziona w Saugerties w hrabstwie Ulster w stanie Nowy. Powiadomiły o tym lokalne władze.

Jak podała telewizja NBC, dziewczynkę odnaleziono w zamaskowanym pomieszczeniu. Policja otrzymała informację o jej przetrzymywaniu w jednym z domów. W poniedziałek funkcjonariusze uzyskali nakaz przeszukania budynku.



– Paislee Shultis została zgłoszona jako zaginiona w Cayuga Heights w lipcu 2019 r. po tym, kiedy niebędący prawnymi opiekunami dziecka Kimberly Cooper i Kirk Shultis Jr. rzekomo ją uprowadzili – relacjonowała NBC.



Jak dodała, kiedy policja stanowa przybyła do domu w poniedziałek wieczorem, jego właściciel zaprzeczył, jakoby cokolwiek wiedział na temat miejsca pobytu dziewczynki. Po ponad godzinie poszukiwań Paislee została znaleziona w zamaskowanym prowizorycznym pomieszczeniu pod schodami prowadzącymi do piwnicy domu. Cooper i Shultis Jr. według NBC też się tam ukrywali.



– Paislee przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono, że jej stan zdrowia jest dobry. Została później stamtąd wypisana i połączona ze starszą siostrą – relacjonowała NBS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Cooper, Shultis Jr., a także jego ojciec, Kirk Shultis senior, zostali aresztowani. Całą trójkę zatrzymano pod zarzutem ingerencji w opiekę nad dzieckiem i zagrożenia dobru dziewczynki.Obu mężczyzn. Otrzymali nakaz trzymania się z dala od dziewczynki. Nie jest jasne, czyPolicja w Saugerties przewiduje dodatkowe aresztowania.– Biologiczny ojciec dziewczynki również zaprzeczył, jakoby cokolwiek wiedział o miejscu jej pobytu. Powiedział, że nie widział jej od 2019 r., kiedy, jak twierdzi, Cooper uciekła z jego córką do Pensylwanii – poinformowała NBC.