W ciągu roku niemieccy celnicy zabrali polskim przemytnikom blisko 2,9 mln zł gotówki

Niemieccy celnicy udaremnili kolejną próbą przemytu przez Polaków gotówki, pochodzącej najprawdopodobniej z handlu narkotykami bądź podrobionymi papierosami. W aucie, którym z Holandii jechało dwóch naszych rodaków, znaleziono ponad 181 tys. euro, czyli przeszło 814,5 tys. zł. W ciągu roku niemieccy celnicy odkryli u polskich przemytników ponad 638 tys. euro (blisko 2,9 mln zł) w gotówce.

Niemieccy celnicy zabrali przemytnikom z Polski równowartość ponad miliona zł Trzy litry płynnej amfetaminy oraz ponad 232 tys. euro w gotówce stracili w ciągu dwóch dni przemytnicy z Polski wracający do kraju z Holandii... zobacz więcej

Niemieccy celnicy regularnie udaremniają przemyt pieniędzy, które przez ich kraj przewożą gangi z południowej i wschodniej Europy. Zazwyczaj gotówka jest zapłatą za dostawę narkotyków i podrabianych papierosów. Czasem także za przemyt ludzi lub broni.



Najpopularniejsze trasy, takie jak okolice granicy z Holandią, Belgią, Czechami i Polską są patrolowane przez specjalne grupy mobilne celników. Posiłkujących się specjalnie przeszkolonymi psami.



Bardzo często przemytnikami są nasi rodacy. Głównie wracający z Holandii, gdzie polskie gangi robią narkotykowe interesy np. na sprzedaży dopalaczy. . Przez Niemcy płyną do Polski także ogromne sumy ze sprzedaży papierosów przemycanych do Wielkiej Brytanii.

#wieszwiecej Polub nas

Metoda „na samochód”

Pieskie szczęście polskich narkoprzemytników w Niemczech Polscy przemytnicy narkotyków, nie będą miło wspominać spotkania z sunią Lieschen Müller, z urzędu celnego w niemieckim Bielefeld. Przed kilkoma... zobacz więcej

Okazuje się, że w ciągu roku. A należy pamiętać, że to pokłosie tzw. rutynowych kontroli.Do wymienionej sumy doliczyliśmy ponad 181,6 tys. euro, które celnicy z Osnabrück (odpowiedzialni za monitorowanie ruchu z Holandii) zabezpieczyli przed kilkoma dniami. Funkcjonariusze postanowili sprawdzić samochód z polskimi rejestracjami, którym jechały dwie osoby.

Kierowca twierdził, że wraz z towarzyszem pojechali do Utrechtu w Holandii, gdzie zamierzali kupić używany samochód. Okazało się jednak, że auto jest w fatalnym stanie i transakcja nie wypaliła.



Polak zarzekał się, że ma przy sobie tylko 9 tys. euro. Jako dowód pokazał plik banknotów o nominale 50 euro.



„Nieudany wyjazd po samochód” to jedna z najpopularniejszych legend przemytników. Nic więc dziwnego, że nasz rodak nie przekonał celników, którzy przeszukali samochód.



W skrytkach, umieszczonych w rożnych miejscach pojazdu, znaleźli ponad 181,6 tys. euro w różnych nominałach.



Gotówka została zarekwirowana, a kierowcę czeka proces. Każdy podróżujący przez Niemcy ma obowiązek zgłosić gotówkę w kwocie od 10 tys. euro. Za kontrabandę grozi grzywna do miliona euro.