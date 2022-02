W transporcie hiszpańskich pomidorów ukryto 143 kg marihuany i 50 kg haszyszu

Transport 143 kg marihuany i 50 kg haszyszu przejęli w okolicach Hamburga funkcjonariusze CBŚP i kryminalni z Brunszwiku. Narkotyki ukryte były w naczepie ciężarówki wiozącej pomidory z Hiszpanii. Towar, którego przemyt zorganizował jeden z polskich gangów, miał najprawdopodobniej trafić do Skandynawii.

Przechwycenie kontrabandy to efekt połączenia sił policjantów CBŚP z Gdańska i Zentrale Kriminalinspektion Braunschweig. Przed kilkoma miesiącami funkcjonariusze niezależnie od siebie trafili na ślad polskiego gangu przemytników.



Przestępcy zaopatrywali się w marihuanę i haszysz na terenie Hiszpanii, gdzie narkotyki były od razu ukrywane w ładunkach legalnych towarów. Przede wszystkim warzyw, ponieważ to jeden z popularniejszych towarów eksportowanych z Półwyspu Iberyjskiego.



Marihuana i haszysz trafiły do odbiorców w Niemczech, Polsce i Skandynawii.

Funkcjonariusze z Polski oraz Niemiec zaczęli współpracować i już pod koniec ubiegłego roku udało im się przejąć pierwszą partię towaru. Zatrzymano mężczyznę z 60 kg marihuany.

Adios pomidory

Wpadka miała zmusić przemytników do reakcji, przez co możliwe byłoby ustalenie składu ich grupy, a także metod ich działania.Plan się powiódł, dzięki czemu śledczy namierzyli poważny transport. W okolicach Hamburga funkcjonariuszeWarzywa skrywały jednak specjalny „dodatek”:Podczas akcji zatrzymano trzech Polaków, w tym domniemanego organizatora przerzutu narkotyków, członka narkogangu i kierowcę ciężarówki.Trwa ustalanie, jak długo działała rozpracowana grupa i kim byli odbiorcy narkotyków.