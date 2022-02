To może być prowokacja. „Ruscy przebierańcy” w ukraińskich mundurach [WIDEO]

Na jednym z prorosyjskich kont na Twitterze we wtorek wieczorem opublikowano nagranie, rzekomo pochodzące z opanowanego przez separatystów Donbasu na wschodzie Ukrainy. Na filmie widać mężczyzn w ukraińskich mundurach z karabinkami AK74, którzy biją i kopią cywila w sklepie, po czym zabierają skrzynię z alkoholem. Nie ma jednak pewności co do autentyczności nagrania i przedstawianego zdarzenia. Zdaniem komentujących to prawdopodobnie rosyjska prowokacja.

Film publikuje konto ASB News, zajmujące się militarną tematyką „z naciskiem na Rosję”. Kanał przedstawia się jako „wolny od zachodniej propagandy” i nie stroni od prokremlowskiej narracji.





�� A footage has surfaced which appears to show Ukrainian Armed Forces patterned uniforms with AK74s in Donbass — beating a a civilian in a shop and proceeding to rob the store — taking a box of alcohol. pic.twitter.com/FohxTNQZaQ