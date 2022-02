Gęsi pilnują granicy. Wspierają patrole w walce z nielegalnymi imigrantami

Chińczycy do wyłapywania nielegalnych imigrantów na granicy z Wietnamem zaangażowali gęsi. Zdaniem tamtejszych pograniczników te ptaki są bardziej czułe na obce dźwięki i ludzi niż psy. Dlatego teraz w patrolach zatrudnionych jest tam więcej gęsi niż psów.

W regionie Longzhou, leżącym przy granicy z Wietnamem od pół roku chińskie służby mają w swoim arsenale nową broń – gęsi. Są one tam intensywnie testowane jako wsparcie w walce z nielegalnymi imigrantami. Wkrótce każdy zespół kontroli granicznej będzie miał do dyspozycji co najmniej parę gęsi. Już teraz służbę pełni więcej gęsi (500) niż psów (400).



– Gęsi są bardzo wrażliwe na dźwięk. Będą krzyczeć, gdy usłyszą niewielki szmer. A kiedy zobaczą nieznajomych, będą krzyczeć jeszcze głośniej – wyjaśnia serwisowi China News jeden z pograniczników.





Ptaki patrolują gęste lasy porastające granicę, gdzie nie brakuje sekretnych ścieżek, którymi intruzi mogą wkraść się do Chin.Jednak wprowadzenie gęsi okazało się bardzo skuteczne w zapobieganiu nielegalnej imigracji i przemytowi różnych towarów. Ptaki pomagają straży granicznej przede wszystkim nocą.