„Atak na Ukrainę bardzo możliwy”. Joe Biden zwrócił się do Rosjan [WIDEO]

Nie jesteście naszymi wrogami – powiedział, zwracając się do obywateli Rosji, Joe Biden w wydanym we wtorek oświadczeniu. Prezydent USA przemawiając z Białego Domu podkreślił, że atak Rosji na Ukrainę jest nadal bardzo prawdopodobny. Jeśli tak się stanie – przestrzegł – Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami są zdecydowane, by nałożyć dotkliwe sankcje. – Jeśli Rosja dokona inwazji, koszty ludzkie będą ogromne – dodał.

Czytaj więcej w raporcie: Rosja gotowa do inwazji na Ukrainę



– Rosja ma wciąż 150 tys. żołnierzy wokół Ukrainy, a inwazja pozostaje znaczącą możliwością – ocenił prezydent USA Joe Biden. Stany Zjednoczone przedstawiły konkretne propozycje w odpowiedzi na obawy Moskwy, ale nie zgodzą się na kompromis w kwestii fundamentalnych zasad – zaznaczył.



– Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało dzisiaj, że niektóre wojskowe jednostki opuszczą swoje pozycje niedaleko Ukrainy. To byłaby dobra wiadomość, ale jeszcze tego nie zweryfikowaliśmy – powiedział Biden.



Jak dodał, amerykańscy analitycy wskazują, że w dalszym ciągu rosyjskie siły pozostają w zagrażającej pozycji.

źródło: TVP Info, PAP, portal tvp.info

Wcześniejsze doniesienia brytyjskiej gazety „The Sun”, które opierały się na źródłach w amerykańskim wywiadzie, jako możliwy termin ataku Rosji na Ukrainę wskazywały noc z wtorku na środę –