Wraca Liga Mistrzów. Hit na początek. PSG gra z Realem

Po zimowej przerwie do gry wracają rozgrywki o miano najlepszej klubowej drużyny Starego Kontynentu. Na wtorek zaplanowano dwa pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. W szlagierowym starciu PSG z Realem Madryt do przerwy nie padły bramki. Ostre strzelanie urządził sobie za to Manchester City, który prowadzi w Lizbonie ze Sportingiem aż 4:0.

Największym wydarzeniem był występ Leo Messiego. Związany przez całą karierę z Barceloną Argentyńczyk po raz pierwszy w karierze zagrał przeciwko Realowi w nowych barwach. W pierwszej części meczu legendarny piłkarz nie pokazał nic szczególnego. Oddał jeden celny strzał (34. min.), a jego kolejne uderzenie chwilę przed końcem pierwszej połowy zostało zablokowane.



Także samo spotkanie, choć toczone w dobrym tempie, nie dostarczyło zbyt wielu okazji podbramkowych. W premierowych 45 minutach przewagę miało PSG, które częściej rozgrywało piłkę na połowie Królewskich. Thibaut Courtois musiał błysnąć kunsztem po strzałach Kyliana Mbappe (20. min.) i nieprzyjemnym zagraniu Nuno Mendesa (23. min.).



Gole padły w drugim wtorkowym meczu. Już w pierwszych trzech kwadransach Manchester City praktycznie przesądził losy rywalizacji ze Sportingiem Lizbona. Angielska ekipa urządziła sobie ostre strzelanie w Portugalii, prowadząc do przerwy aż 4:0. Dla The Citizens trafiali Riyad Mahrez (7. min.), Bernardo Silva (17., 44. min.) i Phil Foden (32. min.).

