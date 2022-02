Spotkanie stron Dokumentu Wiedeńskiego OBWE bez Rosji. „Nie jest to zaskakujące”

Rosja nie wzięła udziału we wtorkowym spotkaniu w Wiedniu krajów będących stronami Dokumentu Wiedeńskiego OBWE. O zwołanie takiego posiedzenia wnioskował dwa dni temu Kijów, który żądał od Moskwy wyjaśnień dotyczących masowych ruchów wojsk rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą.

Niestety, choć być może nie jest to zaskakujące, Federacja Rosyjska nie przyjechała dzisiaj – powiedział podczas spotkania ambasador USA przy OBWE Michael Carpenter.



– Rosja nie tylko odmówiła wzięcia pod uwagę uzasadnionych obaw Ukrainy o jej bezpieczeństwo, ale nawet odmówiła udziału w (spotkaniu gremium, które jest) jednym z filarów założycielskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, mającym na celu zmniejszenie ryzyka – dodał.



Dokument Wiedeński został przyjęty w 1990 roku i jest porozumieniem wprowadzającym mechanizmy, których celem jest zapewnienie konsultacji i współpracy między stronami w celu zmniejszenia ryzyka wojskowego, zapewnienia przejrzystości i zapobiegania incydentom wojskowym. Według jego zapisów przy manewrach angażujących powyżej 13 tys. żołnierzy należy dopuścić zewnętrznych obserwatorów i poinformować o nich inne państwa.

W niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że Rosja nie odpowiedziała na zapytanie Kijowa o spotkanie na podstawie Dokumentu Wiedeńskiego.

We reiterate our concerns about these unusual activities and ask our Russian colleagues to respond to these detailed questions, which we will circulate. If they chose not to, at a minimum, let the OSCE take note of their silence.https://t.co/OdKUNGxOIZ — Michael Carpenter, U.S. Ambassador to the OSCE (@USAmbOSCE) February 15, 2022

The US welcomes the decision by Ukraine to call for this meeting. Ukraine is well within its rights to ask for detailed information on the goals of the Russia’s large-scale and highly unusual military buildup on the borders of Ukraine.https://t.co/OdKUNGgdkp — Michael Carpenter, U.S. Ambassador to the OSCE (@USAmbOSCE) February 15, 2022

If Russia is serious when it talks about the indivisibility of security in the OSCE space, it must fulfill its commitment to military transparency in order to de-escalate tensions and enhance security for all 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 13, 2022

źródło: pap

„Robimy więc następny krok.(dokumentu) w ciągu następnych 48 godzin, by omówić wzmocnienie i przemieszczenie wojsk Rosji wzdłuż naszej granicy i na tymczasowo okupowanym Krymie” – napisał 13 lutego na Twitterze Kułeba.