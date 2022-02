Będzie refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą

Od 1 marca pojawi się refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a – przekazał podczas konferencji prasowej we wtorek wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

– Ostatnio udało nam się zakończyć negocjacje z firmą, która jest właścicielem właściwie wszystkich leków wykorzystywanych w mukowiscydozie (...) Ma jedyne leki przyczynowe w tej chorobie, pierwsze, które uzyskały rejestrację. Pierwsza rejestracja najnowszego leku, który jest najbardziej skuteczny Kaftrio była w drugiej połowie 2020 roku. Teraz właśnie zakończyliśmy negocjacje. Dotyczyły całego zakresu portfolio firmy. Są to trzy technologie lekowe ukierunkowane w zależności od wieku i poszczególnych wskazań medycznych – wyjaśnił wiceminister.



– Dzisiaj wydaliśmy decyzję - dodał.



Wskazał, że najnowsza terapia dostępna od 1 marca w Polsce obejmie około 1 tys. pacjentów, a jej roczny koszt wyniesie 500 mln zł. Środki pochodzić będą z Funduszu Medycznego.





Ile ośrodków będzie prowadzić terapie?

Lek wydłuża o 5 lat czas normalnego funkcjonowania

Równocześnie wiceminister podkreślił, że terapię będzie prowadzić kilkanaście ośrodków w całej Polsce. – Trzy ośrodki mają już umowę na terapię Kalydeco, pozostałe ośrodki będą zakontraktowane od początku marca. Myślę, że terminie pilnym,które nie mają jeszcze umowy na ten zakres będą mogły to udostępnić – powiedział.Pozostałe terapie dotyczyć będą chorych z– Druga technologia, która jest w tym zakresie, to jest Oxlumo na leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1. To jest choroba ultrarzadka, finansowana z pierwszej listy technologii lekowychzaznaczył Miłkowski.Z kolei pacjenci z dystrofią mięśniową Duchenne'a od 2. roku życia i z wagą powyżej 12 kg „otrzymają dostęp do znanej od wielu lat technologii (Translarna „ataluren”), ale do tej pory nie refundowanej”.– Widzimy, że jestwydłużająca o 5 lat czas normalnego funkcjonowania, chodzenia. Ta choroba postępuje i w młodym wieku osoby umierają. To pierwsza terapia zarejestrowana w chorobie Duchenne'a. Tylko dla około 10-15 proc. (pacjentów), pozostała populacja nie ma jeszcze leku – powiedział Miłkowski.