Scholz odniósł się do słów Putina o „ludobójstwie”. Ale nie w jego obecności

Użycie przez prezydenta Rosji Władimira Putina słowa „ludobójstwo” do opisania sytuacji w Donbasie było błędem – oświadczył we wtorek kanclerz Niemiec Olaf Scholz, odnosząc się do konferencji prasowej w Moskwie po spotkaniu z rosyjskim przywódcą.

W oddzielnej rozmowie z dziennikarzami po spotkaniu z Putinem Scholz podkreślił, że słowo „ludobójstwo”, użyte przez Putina na wcześniejszej wspólnej konferencji prasowej było zbyt mocne. – To był błąd – powiedział kanclerz Niemiec.



Putin po spotkaniu z Scholzem, komentując wniosek niższej izby parlamentu Rosji, Dumy Państwowej, o uznanie niepodległości separatystycznych republik, zapewnił, że większość Rosjan wspiera mieszkańców Donbasu. Oświadczył, że Moskwa uważa wydarzenia w Donbasie za „ludobójstwo”.



Scholz powiedział także dziennikarzom po konferencji z Putinem, iż jest „dość dużo podstaw do dyskusji" z Rosją. "Jest wystarczająco dużo podstaw do dyskusji, żeby sprawy potoczyły się pozytywnie i musimy te podstawy wykorzystać do rozmów" – oświadczył przed powrotem do Berlina.



Niemiecki kanclerz odniósł się również do uwięzienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. – Jeśli chodzi o Nawalnego, moje stanowisko jest bardzo jasne - jego uwięzienie jest niezgodne z zasadami praworządności – stwierdził Scholz.

