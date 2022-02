Boris Johnson do Von der Leyen: Można lepiej koordynować działania ws. Ukrainy

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson rozmawiał we wtorek telefonicznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Szef brytyjskiego rządu zwrócił uwagę, że „można robić więcej”, gdy chodzi o koordynację działań w związku z kryzysową sytuacją wokół Ukrainy.

„Oboje (politycy) omówili poważną sytuację na granicy z Ukrainą i zgodzili się, że świat musi zachować czujność w nadchodzących godzinach i dniach. Premier podziękował przewodniczącej Von der Leyen za dotychczasową ścisłą współpracę w zakresie sankcji i powiedział, że Wielka Brytania i UE powinny kontynuować współpracę z sojusznikami w celu przygotowania pakietu środków gospodarczych, które ukarzą Rosję w przypadku naruszenia suwerenności Ukrainy” – poinformowało w komunikacie przedstawicielstwo Wielkiej Brytanii przy UE w Brukseli.



Szef brytyjskiego rządu wyraził zadowolenie z jednomyślności sojuszników, zastrzegając jednocześnie, że „można robić więcej, aby w odpowiednim tempie wzmocnić skoordynowane działania”.





Johnson o sprzecznych sygnałach wysyłanych przez Rosję

źródło: PAP, IAR, portal tvp.info

Wcześniej we wtorek Johnson brał udział w. Po zakończeniu obrad ocenił, że Rosja wysyła sprzeczne sygnały. W jego opinii, za wcześnie jeszcze, by mówić, że sytuacja przy granicy z Ukrainą się uspokaja.Z jednej strony – otwarcie Rosjan na dialog, z drugiej – dane wywiadowcze sugerujące, że budują oni przy granicy szpitale polowe – tak na sytuację patrzy premier Johnson. – To sprzeczne sygnały. To kolejny powód, byśmy dalej byli twardzi i zjednoczeni, szczególnie jeśli chodzi o sankcje – mówił szef brytyjskiego rządu.