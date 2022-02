Groźny incydent na wyciągu narciarskim. Dziecko spadło z 9 metrów

Ośmioletni chłopiec spadł z wysokości 9 metrów z wyciągu krzesełkowego na terenie ośrodka narciarskiego w Schoeneck Vogtland w Saksonii na wschodzie Niemiec. Chłopiec miał szczęście i przeżył upadek bez poważnych obrażeń – poinformowała we wtorek policja.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu.



– Jadący otwartym wyciągiem krzesełkowym chłopiec odwrócił się w trakcie jazdy, chcąc dokładniej przyjrzeć się ratownikom górskim – informuje agencja dpa.



Ośmiolatek ześlizgnął się z krzesełka, a starszy brat, który z nim podróżował, nie był w stanie go utrzymać. Chłopiec został przetransportowany helikopterem do szpitala.



Trwa dochodzenie w sprawie dokładnego przebiegu zdarzenia. Wiadomo, że bracia przebywali na terenie rekreacyjnym w Schoeneck pod opieką dziadków.





Im Skigebiet Hohe Reuth in #Schöneck im Vogtland ist am Montag ein acht Jahre alter Junge aus einem #Sessellift gestürzt. Er fiel neun Meter in die Tiefe.https://t.co/6YvBAG6bYq — MDR SACHSEN (@MDR_SN) February 15, 2022