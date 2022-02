Do Polski wreszcie trafi energetyka jądrowa. Co na to poseł PO?

Jacek Sasin przebywa w USA. Wicepremier, minister aktywów państwowych podczas swojej wizyty za oceanem prowadzi rozmowy m.in. na temat energetyki jądrowej. Zadrwić z tego chciał poseł Robert Kropiwnicki. „Czy wy czujecie się bezpieczniej z atomem od Sasina?” – rozpoczął swój wpis na Twitterze parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej.

W poniedziałek KGHM podpisał z NuScale umowę w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem sześciu reaktorów modułowych SMR w Polsce. Pierwszy z nich ma powstać do roku 2029. A to nie koniec. Przebywający w USA Sasin potwierdził, że dalszym ciągu aktualny jest plan budowy co najmniej dwóch elektrowni jądrowych. – W przypadku jednej z tych elektrowni proces jest już dość zaawansowany – powiedział wicepremier.



– Przewidujemy, że jeśli chodzi o energetykę jądrową, od 6 do 9 gigawatów, to będą te duże elektrownie jądrowe uzupełnione o komponenty dla firm – dodał. Nie jest wykluczone, że wsparcie techniczne przy inwestycji dostarczą Amerykanie.



Drwiąco do zabiegów wicepremiera odniósł się na Twitterze Robert Kropiwnicki. Poseł PO napisał:



„Czy Wy czujecie się bezpieczniej z atomem od Sasina? Bo ja jednak odczuwam duży niepokój, jak tylko rozkradną to jakoś przeżyjemy, ale jak będą na nas eksperymentować jakieś nowe technologie za ogromne pieniądze, to jednak strach! To niebezpieczne zabawki” – czytamy we wpisie (pisownia oryginalna – red.).

Czy Wy czujecie się bezpieczniej z atomem od Sasina? Bo ja jednak odczuwam duży niepokój, jak tylko rozkradną to jakoś przeżyjemy, ale jak będą na nas eksperymentować jakieś nowe technologie za ogromne pieniądze, to jednak strach! To niebezpieczne zabawki. — Robert Kropiwnicki (@RKropiwnicki) February 15, 2022

Czy pan poseł uważa, że premier Sasin będzie te elektrownie własnymi rękami budował..?



Nad bezpieczeństwem budowy i funkcjonowania jednostek jądrowych stoi szereg organizacji - krajowych i międzynarodowych. Tu politycy mają mało do powiedzenia. https://t.co/kk1QHLHpiI — Jakub Wiech (@jakubwiech) February 15, 2022

Najbezpieczniejszy był atom od A. Grada nigdy nie zdarzyła sie nawet najmniejsza awaria... https://t.co/CIfJkt6GaK — Marek Pęk (@Marek_Pek) February 15, 2022

Kropiwnickiego próbował „uspokoić” Jakub Wiech.„Czy pan poseł uważa, że premier Sasin będzie te elektrownie własnymi rękami budował? Nad bezpieczeństwem budowy i funkcjonowania jednostek jądrowych stoi szereg organizacji – krajowych i międzynarodowych. Tu politycy mają mało do powiedzenia” – napisał dziennikarz portalu energetyka24.com.„Najbezpieczniejszy był atom od A. Grada nigdy nie zdarzyła się nawet najmniejsza awaria…” – zażartował z Kropiwnickiego wicemarszałek senatu Marek Pęk.Aleksander Grad w 2013 roku był prezesem spółki PGE EJ1 zajmującej się projektem elektrowni jądrowej. Zadeklarował wtedy, że do końca 2024 roku zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni. Choć według medialnych spekulacji miał zarabiać ponad 43 tys. złotych miesięcznie na rękę, jego zapowiedzi nie wyszły poza etap projektu.