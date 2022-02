Protest SDP przeciw niewpuszczeniu ekipy TVP na konferencję. „Złamano prawo prasowe”

Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich protestuje przeciwko niedopuszczaniu do uczestnictwa w poniedziałkowej konferencji prasowej Prezydenta Miasta Łodzi dziennikarzy TVP 3 Łódź – napisano we wtorek na stronie CMWP SDP.

Ekipa łódzkiego oddziału Telewizji Polskiej nie została wpuszczona w poniedziałek na konferencję prasową w Urzędzie Miasta Łodzi. – Nie dostaliście zaproszenia od nas, nie zapraszamy was na tę konferencję – mówił w TVP Łódź rzecznik prezydent miasta Marcin Masłowski.



W ocenie CMWP SDP jest to „naruszenie konstytucyjnej zasady wolności słowa i dostępu do informacji, która szczególnie obowiązuje władze publiczne każdego szczebla”.



Centrum Monitoringu Wolności Prasy zwraca również uwagę, że konferencja prasowa była poświęcona obywatelskiemu głosowaniu mieszkańców Łodzi mających decydować, w jaki sposób miasto wyda pieniądze z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, „informacje przekazywane na tej konferencji były więc szczególnie istotne z punktu widzenia interesu społecznego widzów regionalnej telewizji publicznej w Łodzi”.

„Niczym nieuzasadniona decyzja o wyeliminowaniu z konferencji prasowej władz miasta dziennikarzy publicznego nadawcy jest niezrozumiała i absolutnie niedopuszczalna w świetle obowiązującego prawa oraz zwyczajowych zasad życia społecznego. Szczególnie bulwersujące jest przy tym to, iż wg informacji TVP Łódź, redakcja Łódzkich Wiadomości Dnia nie otrzymuje oficjalnych informacji o miejskich konferencjach już od kilku miesięcy” – wskazało CMWP SDP.

Podkreślono także, iż w ten sposób władze miasta Łodzi „łamią konstytucyjną zasadę wolności słowa demokratycznego państwa, która to obejmuje nie tylko wolność wyrażania swoich poglądów, ale także pozyskiwania (i rozpowszechniania) informacji”.



Jak zaznaczono, poprzez uniemożliwienie wykonywania zadań dziennikarskich ekipie TVP 3 Łódź "Marcin Masłowski naruszył także Prawo Prasowe, o którego przestrzeganie wykonując funkcję rzecznika prasowego szczególnie powinien dbać i zabiegać".



„CMWP SDP pragnie także podkreślić, że zarówno na gruncie prawa krajowego jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są instytucje państwowe oraz inne organizacje działające w przestrzeni publicznej” – można przecztrać w dokumencie podpisanym przez dyrektor CMWP SDP dr Jolantę Hajdasz.





Jak dodano, „opisana praktyka wykluczania niektórych dziennikarzy z dostępu do informacji budzi więc zdecydowany sprzeciw, nie sposób bowiem przyjąć, by opisane wyżej działania przedstawicieli władz samorządowych w Łodzi miały się przyczynić do wzmocnienia demokracji czy respektowania zasady wolności słowa”.

Dziennikarka TVP Martyna Kowalczyk, której nie wpuszczono na spotkanie, powiedziała w poniedziałek, że przed konferencją strażniczka miejska zapytała, „kim są, jaką redakcję reprezentują i kazała im zaczekać”. – Potem wyszedł rzecznik prasowy prezydent miasta Marcin Masłowski i zapytał, czy mamy zaproszenie – relacjonowała.



– Byłam bardzo zaskoczona. Często przecież jestem w urzędzie. Rzecznik po prostu nie wpuścił nas na konferencję – podkreśliła Kowalczyk. Jak dodała, od 6 lat, od kiedy pracuje w telewizji publicznej, taka sytuacja zdarzyła się jej pierwszy raz.



W relacji wyemitowanej na antenie TVP3 Łódź słychać, jak rzecznik prezydent Hanny Zdanowskiej (KO) Marcin Masłowski mówi: „Nie dostaliście zaproszenia od nas, tak że nie zapraszamy was na tę konferencję, dziękuję”. Na pytanie reporterki TVP, czy nie może wejść, Masłowski odpowiedział: „Nie, bo nie zostaliście zaproszeni na konferencję”.





Inni przedstawiciele mediów, publicznych i prywatnych byli obecni na poniedziałkowej konferencji. Jeden z uczestników spotkania z dziennikarzami wiceprezydent miasta Adam Pustelnik na pytanie o zakaz wejścia dla TVP3 Łódź odpowiedział reporterce stacji: „Nie odpowiadam za politykę medialną miasta Łodzi, odpowiada za nią rzecznik Marcin Masłowski zawsze znany ze swojego profesjonalizmu” – podkreślił Pustelnik. Pracownicy biura prasowego prezydent Łodzi milczą w tej sprawie.

Prezes łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zbigniew Natkański jest zdumiony zakazem wpuszczenia TVP na konferencje prasową w magistracie. „To po prostu skandal. Złamano prawo prasowe. Na miejscu bezpośrednich przełożonych ekipy z TVP3 Łódź złożyłbym doniesienie do prokuratury. Dziennikarzom uniemożliwiono wykonanie obowiązków służbowych” – podkreślił.



– To zamach na demokrację, bo reporterzy – szczególnie mediów publicznych – wykonują swoje obowiązki w imieniu odbiorców płacących abonament – tłumaczył.



Natkański zauważył, że „urzędnicy pracujący w biurze prasowym łódzkiego urzędu sami byli niegdyś reporterami, zatem zdają sobie sprawę, że wydany przez rzecznika zakaz wejścia na konferencję dla jakiegokolwiek dziennikarza jest poważnym złamaniem prawa i nadużyciem dobrego obyczaju panującego od lat w administracji samorządowej i państwowej”.