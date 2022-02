Artyleria bije w ukraińskie pozycje w Donbasie. Do tego „potężny atak hakerski”

Nasilenie cyberataków na ukraińskie instytucje. We wtorek po południu przestały działać strony internetowe ukraińskiego resortu obrony i sił zbrojnych, problemy zgłaszają również dwa państwowe banki. Eskalacja konfliktu ma też wymiar militarny: w Donbasie ma miejsce ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji ze strony wspieranych przez Rosję separatystów – potwierdzają przedstawiciele samozwańczej republiki ługańskiej. Jak utrzymują, że to odwet za – dotąd niepotwierdzone – zastrzelenie jednego z bojowników przez siły ukraińskie.

Rośnie napięcie na wschodzie Ukrainy. We wtorek Rosyjska Duma przyjęła rezolucję wzywającą Władimira Putina do uznania niepodległości kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów samozwańczych republik: ługańskiej i donieckiej.





Looks like the front line in Donbas is receiving artillery fire on multiple locations. Things are definitely heating up there.#Ukraine #UkraineWar https://t.co/ICI3C4Sjbo