Kobieta, która oskarżała księcia Andrzeja, wycofała pozew. Dlaczego?

Brytyjski książę Andrzej i oskarżająca go o wykorzystanie seksualne Virginia Giuffre zawarli ugodę pozasądową – wynika z dokumentów złożonych w sądzie w Nowym Jorku, co oznacza, że złożony pozew został wycofany i nie dojdzie do procesu cywilnego.

W dokumentach sądowych książę oświadczył, że „żałuje swojej znajomości” ze skazanym za przestępstwa seksualne Jeffreyem Epsteinem. Kwota ugody nie zostanie ujawniona, a książę planuje przekazać „znaczną darowiznę na rzecz organizacji charytatywnej pani Giuffre w celu wsparcia praw ofiar”.



Książę Andrzej, średni syn królowej Elżbiety II, cały czas zaprzeczał zarzutom.



Amerykanka wytoczyła mu cywilny proces, w którym oskarżyła go o napaść seksualną; zarzuciła mu, że w latach 1999-2002, gdy była jeszcze niepełnoletnia, trzykrotnie została przez niego zmuszona do stosunku seksualnego.



Giuffre była jedną z licznej grupy dziewcząt, które zostały zwabione przez nieżyjącego już amerykańskiego miliardera i finansistę Jeffreya Epsteina obietnicami pracy, a następnie były oferowane jego wpływowym przyjaciołom. Jednym z nich miał być książę Andrzej.