Szajka złodziei rozbita. „Przewiercali baki tirów i ściągali paliwo”

Do 10 lat więzienia grozi trzem mężczyznom, którzy na terenie powiatu średzkiego (woj. wielkopolskie) w ciągu miesiąca ukradli około 5,5 tys. litrów paliwa z baków ciężarówek. Szajka wyrządziła straty szacowane na około 70 tys. zł – podała we wtorek policja.

Oficer prasowy policji w Środzie Wielkopolskiej st. asp. Edyta Kwietniewska poinformowała PAP, że średzcy kryminalni 8 lutego zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 22 do 29 lat. Kradzieżami paliwa z ciężarówek rozbita szajka zajmowała się od końca grudnia ub. roku.



Zatrzymani mężczyźni działali głównie na terenie niewielkich miejscowości powiatu średzkiego. – Przewiercali baki tirów i ściągali z nich paliwo. W ten sposób z jednego pojazdu potrafili uzyskać od 300 do nawet 800 litrów ropy – zaznaczyła Kwietniewska.



Według ustaleń śledczych złodzieje dokonali w ten sposób 14 kradzieży, a ich łupem padło łącznie około 5,5 tys. litrów paliwa. Straty spowodowane zarówno kradzieżami oleju napędowego, jak i uszkodzeniami zbiorników ciężarówek sięgnęły około 70 tys. zł.



Kradzieżami zajmowali się: 29-letni, znany policji, mieszkaniec powiatu średzkiego i 22-letni obywatel Ukrainy. – W przestępczym procederze wspierał ich 24-letni mieszkaniec gminy Nowe Miasto nad Wartą. Ten ostatni nie tylko uczestniczył w niektórych kradzieżach, ale też działał jako paser i sprzedawał trefne paliwo. Podczas przeszukania jego posesji kryminalni zabezpieczyli część nielegalnego mienia – opisała Kwietniewska.



Według ustaleń policjantów zatrzymani odpowiadają także za m.in. kradzież rusztowań budowlanych czy skrzyń narzędziowych. Mężczyznom przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw przeciwko mieniu. Grozi im od roku do 10 lat więzienia.

