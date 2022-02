Holandia: Sąd zwolnił z aresztu podejrzanego o ataki na polskie sklepy

Podejrzany o ataki na dwa polskie sklepy 27-letni Antonio N. został zwolniony z aresztu, zadecydował we wtorek sąd w Alkmaar. Prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sędziego.

W poniedziałek jego adwokat argumentował, że jego klient jest tylko „pionkiem” w konflikcie między konkurującymi ze sobą "dużymi graczami", którzy prowadzą polskie sklepy.



Sąd w Alkmaar zdecydował we wtorek, że podejrzany będzie odpowiadał z wolnej stopy. Jest to sprzeczne z wolą prokuratury, która uważa, że Antonio N. jest podejrzewany o poważne przestępstwa i nie powinien wychodzić na wolność.



W grudniu 2020 i na początku stycznia 2021 roku doszło do ataków na polskie supermarkety w Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk i Tilburgu. Ładunki eksplodowały w polskich sklepach również w Lelystad i Rotterdamie, miastach leżących w środkowej części kraju oraz w Panningen na południu Holandii.



Oskarżonych o ataki jest dziewięciu mężczyzn.