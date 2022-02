Rosyjskie siły wokół Ukrainy. Zobacz, jak są rozmieszczone [ANIMACJA]

Serwis Eurovision Social Newswire, należący do Europejskiej Unii Nadawców (EBU), opublikował we wtorek animację przedstawiającą rozmieszczenie rosyjskich sił na terenie Rosji, Białorusi i Krymu.

Według USA i NATO, w ostatnich tygodniach Rosja zgromadziła 100 tys. żołnierzy wzdłuż granicy z Ukrainą, a kolejne 30 tys. zostało rozmieszczonych na Białorusi w ramach wspólnych manewrów. Wzbudza to na arenie międzynarodowej obawy, że może dojść do ataku na Ukrainę.



Serwis informacyjny ESN przygotował animację, na której widać sylwetki czołgów oznaczające rosyjskie siły militarne w Rosji, Białorusi i na Krymie. Białe punkty na mapie Europy oznaczają lokalizację Kijowa, Moskwy i Mińska.



W związku ze zwiększeniem napięcia w regionie do opuszczenia Ukrainy i niepodróżowania do tego państwa swoich obywateli wezwały rządy Włoch, Holandii, Belgii, Szwecji i Hiszpanii. Podobne komunikaty już wcześniej wydały rządy m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Norwegii, Japonii, Kanady i Izraela.





